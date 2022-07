Přípravný fotbal -

1. FC SLOVÁCKO U19 – ČSK UHERSKÝ BROD 0:1 (0:1)

Branka: 3. Robin Josefík. Rozhodčí: Tomanec – Zelený, Zpěvák. Diváci: 200.

„Je jedno v jaké fázi sezony hrajete, o výsledek jde vždycky. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, byť priorita byla kondiční stránka. Každý z kluků odehrál poločas. Po dvou trénincích jsem je viděl poprvé v akci. Zajímalo mě, jak se chovají pod tlakem v zápase proti soupeři, kterého neznají. V tomto utkání splnilo účel,“ uvedl Pazdera.

K dispozici měl osmnáct hráčů do pole a dva gólmany. „Někteří kluci dostali volno, jiní byli ještě na dovolené,“ hlásí.

V týdnu na tréninku měl osmadvacet hráčů. Většina nováčků přišla na zkoušku. V Uherském Brodě totiž po minulé sezoně neskončil jenom trenér Onda, ale i oba gólmani a další hráči, takže Pazdera za pochodu skládá úplně nový tým.

„Začali jsme v úterý. Následující dva týdny budeme trénovat pětkrát týdně. Potřebujeme do toho trošku šlápnout, ale zase hráči neměli tak dlouhé volno, aby z toho vypadli. Mají to v sobě, je potřeba to jenom nakopnout,“ říká Pazdera.

I když třetiligista nakonec splnil roli favorita, jednoduché to vůbec neměl. Domácí mladíci hrozili hlavně ve druhém poločase, na vyrovnání ale ani přes několik velkých šancí nedosáhli.

Kouč devatenáctky Slovácka Dominik Pěnička svěřence i přes prohru chválil. „Já jsem hlavně rád, že jsme měli možnost se porovnat s třetiligovým mančaftem. Pro kluky je to určitě cenná zkušenost, protože někteří z nich až doteď neměli možnost si zahrát proti dospělým. Celkově to vypadalo velmi slušně,“ uvedl mladý trenér.

Místo Rakouska hrající trenér. Kapitán Křiva v Buchlovicích střídá Soviše

Mladíci z Uherského Hradiště nezvládli pouze vstup do utkání, když hned ve 3. minutě inkasovali. Trefil se Josefík.

Hostující střelec pak orazítkoval tyč a dostal se ke dvěma dalším zakončením, ale pojišťovací branku nepřidal. V další šanci neuspěl Strachoň.

Po prostřídání už Broďané příliš nebezpeční nebyli. Naopak domácí mladíci začali kousat, soupeře zlobit. Několikrát slušně vystřelili, skóre se po skvělých zákrocích brodského gólmana nezměnilo.

„V prvním poločase jsem postavil zkušenější hráče, kteří to zvládli celkem dobře. Na to, že jsme v plné přípravě a kluci měli hodně dvoufázových tréninků, tak to bylo dobré,“ uvedl Pěnička.

Toho příjemně překvapila druhá jedenáctka složená z mladších kluků. „Řekli si o další zápasy,“ souhlasí kouč Slovácka U19.

„Škoda, že jsme z těch šancí, kterých jsme měli opravdu hodně, nevyrovnali.

Tleskali jim i ve Zlíně. Žáci Slovácka v sezoně neprohráli, ovládli i Baník Cup

Klidně jsme mohli výsledek otočit, ale utkání i tak splnilo svůj účel,“ prohlásil Pěnička, který v letní přestávce společně s asistentem Romanem Foralem posunul ke staršímu ligovému dorostu.

Nyní tak budou mít daleko větší zodpovědnost za výsledky než u šestnáctky, kterou vedli v poslední sezoně. „Cítím to stejně, ale výzvu jsem i tak přijal,“ říká s úsměvem.

Do vyšší kategorie si vytáhl i pár šikovných hráčů výjimečného ročníku 2006. „Nezáleží mi na tom, kolik kluci mají let, ale jestli mají výkonnost,“ pronesl.

Devatenáctka Slovácka se před startem celostátní ligy utká ještě se Zlínem, Trenčínem a Slovanem Bratilsava, v Chorvatsku by se pak měla střetnout s Manchesterem City! „Doufám, že to vyjde,“ přeje si nejen Pěnička.