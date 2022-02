„Góly potěšily, ale bylo to docela jednoduché. Balon se ke mně vždycky odrazil a já ho jenom z jednoho nebo dvou doteků uklidil do sítě,“ líčil s úsměvem jediný střelec sobotního přípravného duelu na kunovické Bělince.

Béčko Slovácka proti soupeři z nižší soutěže potvrdilo roli favorita, Hodonín ale nedal mladému celku z Uherského Hradiště nic zadarmo.

„Kvůli silnému větru to byl náročný zápas. Hodně foukalo a hlavně druhý poločas byl nepříjemný, hráli jsme proti větru. Nakonec jsme to však zvládli. Každý výhra se počítá. Tyto výsledky však musíme potvrzovat především v soutěži,“ uvedl Juroška.

Přípravný fotbal -

1. FC Slovácko – FK Hodonín 2:0 (1:0). Branky: 23. a 48. Pavel Juroška. Rozhodčí: Tomanec - Gasnárek, Drozdy. Diváci: 20

Trenér Slovácka B Pavel Němčický vítězství bral, k výkonu mužstva však měla zase výhrady. Známému kouči se vůbec nelíbila druhá půle.

„Vůbec se mi nelíbila. Jsem z ní trošku zklamaný a především na střídající hráče naštvaný. O sestavu by se měli víc rvát. Z jejich strany to bylo podprůměrné,“ hněval se Němčický.

Přitom úvodní část měla oboustranně větší kvalitu. „První poločas se mi líbil. Byl jeden z nejlepších v zimní přípravě. Ani Hodonín nehrál špatně,“ uvedl domácí kouč, který nasadil i Aldina s Juroškou. Šikovní mladíci absolvovali zimní přípravu s ligovým týmem, mladší bratr obránce Baníku Ostrava se dokonce proti Slavii dostal do nominace i na hřiště, v sobotu ale místo derby ve Zlíně odehrál přípravný duel s lídrem divize D.

Ambiciózní hosté dorazili do Kunovic bez nejlepšího střelce Holka i trenérova syna Patrika Švantnera. Stěžejní hráči Hodonína jsou na marodce, jejich absence je dlouhodobá.

„Je možné, že nestihnou ani start jara,“ připustil hostující trenér Pavol Švantner.

Jediným nováčkem v Hodoníně tak zůstává Martin Malacka.

Šardický odchovanec prošel mládeží Sigmy Olomouc, naposledy byl v Šumperku. Nyní je zpátky na jihu Moravy a bojuje o místo v hodonínské sestavě.

Proti juniorce Slovácka ale ničím nezaujal, stejně na tom byli i další borci v červených dresech.

„Pro nás to byla zajímavá konfrontace, zápas s dobrým soupeřem. Za Slovácko nastoupili mladí a běhaví kluci, s čímž jsme samozřejmě počítali. Měli jsme slušný začátek, hru celkem kontrolovali, ale pak nás soupeř začal kvůli naším nepřesnostem a slabému pohybu přehrávat,“ uvedl Švantner.

K výkonu mužstva měl výhrady, byl hrubě nespokojený. „Soupeř se po naší chybě zaslouženě dostal do vedení a první půle vyzněla v jeho prospěch,“ pronesl.

Ani ve druhé půli to však z hodonínské strany nebylo ono. „Ztráceli jsme jednoduché míče, vázla kombinace. Nelíbilo se mi to. Až posledních dvacet minut jsme se dostávali k naší rychlé kombinační hře a vytvořili si i pár šancí. Klidně to mohlo skončit 2:2, ale za celý zápas si Slovácko výhru zasloužilo,“ uznal sportovně Švantner.

Někdejší vynikající ligový gólman společně s vedením klubu pracuje na příchodu posil. Jména u Červených domků zatím nepadají. „Tým chceme posílit, ale všechno je v jednání,“ dodal kouč FK Hodonín.

Divizní lídr se v dalším zápase utká v pátek doma s třetiligovými Otrokovicemi, juniorku Slovácka čeká v sobotu dopoledne generálka na start jarní části MSFL. Němčického tým na kunovické Bělince vyzve Považskou Bystrici.