„Jsme spokojení. Už předtím s Uherským Brodem ani s Olomoucí jsme nehráli vůbec špatně. Herně to bylo solidní, ale body nám chyběli. Proto jsem rád, že nám to tentokrát vyšlo i výsledkově. Výhra 5:1 vypadá krásně, ale soupeř byl houževnatý, ale my jsme věděli co chceme hrát a to nám vyšlo,“ pochvaloval si domácí trenér Pavel Němčický.