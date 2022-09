Slovácký celek měl výborný nástup do utkání a poměrně rychle vedl 2:0. „Byli jsme zaslouženě odměnění za pracovitost, za to chtění,“ prohlásil.

MSFL, 7. kolo -

ČSK UHERSKÝ BROD – FK FRÝDEK-MÍSTEK 2:1 (2:0)

Branky: 9. Leskovjan, 17. Tkadlec – 50. Martiník. Rozhodčí: Gasnárek - Dorotík, Julínek (Březáček). Žluté karty: M. Michalec – Velner, Hykel. Diváci: 225.

Uherský Brod: Somberg – Nevařil, Tkadlec, Lorenc, M. Michalec – Strachoň (89. Masař), Venený, Leskovjan (66. Gettler), Josefík, J. Michalec (66. Švrček) – Sedláček (46. Šmatelka). Trenér: Pazdera.

Frýdek-Místek: Gergela – Nevřela (85. Dadak), Blejchař, Massaniec, Velner, Burgo, Kostka (46. Martiník), Konečný, Kovařík, Hykel (82. Kirschner), Rubý. Trenér: Pištěk.

Skóre otevřel dorážející Leskovjan, druhý gól přidal stoper Tkadlec. „S trochou nadsázky se dá říct, že to v tu chvíli vypadalo, jako by byl soupeř na ručník. Hosté ale postupně začali přebírat otěže utkání, z platonického tlaku vytěžili jednu hlavičku do tyče a pak ještě jednu šanci. Jinak do naší šestnáctky hodně lítaly centry z boku, stopeři to ale i s přispěním gólmana výborně uskákali,“ chválil defenzivu Pazdera.

Severomoravané se po rozpačitém úvodu zvedli a byli aktivnější než protivník, který se za stavu 2:0 spíše soustředil na bránění. „Posledních deset minut první půle byl Frýdek určitě lepší. Zato my jsme byli pasivní, což nás stálo územní převahu, což jsem hráčům o přestávce vytýkal,“ uvedl domácí trenér.

Broďané o přestávce změnili rozestavení, dolů šel Sedláček, která poprvé od začátku nastoupil na hrotu útoku a nevedl si vůbec špatně. Místo něj šel do hry záložník Šmatelka. „Střídání nebylo kvůli výkonu, ale z taktických důvodů. Chtěli jsme eliminovat hru Frýdku, který má velice silný střed hřiště. David to bohužel odnesl, ale vysvětlil jsem mu to. Za mě odehrál velice dobré utkání, mile mě překvapil,“ prohlásil Pazdera. „Je nás ale v kádru šestnáct a každý z kluků má v týmu nějakou roli. Musím reagovat i na soupeře,“ vysvětluje.

Hosté byli za svoje zvýšené úsilí odměněné v 50. minutě, kdy Martiník snížil na 2:1.

„Zbytek utkání byl pro nás velice krušných,“ přiznal Pazdera.

Oba týmy měly slušné pasáže, ve kterých protivníka přehrávaly, jindy se zase jenom bránily. „Bylo to na hraně. Věděl jsem, že buď soupeř vyrovná, nebo nebo se urveme na 3:1. Nakonec se ale skóre nezměnilo,“ oddechl si.

Slovácký celek zahrozil po několika rychlých protiútocích, žádnou akci ani přečíslení ale nedotáhl, a tak se o těsný náskok strachoval až do konce.

Hosté mohli po chybě soupeře v rozehrávce srovnat, ale velkou tutovku neproměnili. I proto se na sever Moravy vraceli s prázdnou. „Naše výkony jsou jako den a noc. Pokud je nedokážeme stabilizovat, nemůžeme hrát nahoře,“ ví dobře kouč Frýdku-Místku Robert Pištěk.

Jeho mužstvo doplatilo na Orelském stadionu na nepovedený začátek. „Našich prvních dvacet minut nám prohrálo zápas. Absolutně laxní vstup do utkání nás stál tři body. Den otevřených dveří v defenzívě,“ hořekoval Pištěk. „Od dvacáté minuty jsme sice byli aktivnějším a nebezpečnějším mužstvem. Vytvořili jsme si i řadu šancí a minimálně bod jsme si mohli odvézt, ale šance jsme nevyužili,“ litoval.

Valcíři mají za sebou extrémně náročný týden, po kterém se musíme dát fyzicky do kupy a zvládnout následující domácí zápas s Blanskem. Broďany čeká za týden těžká šichta v Uničově.