„Domácí druhý poločas už hráli na riziko. Byla chyba, že jsme v této půli byli málo nebezpeční, moc jsme toho nepředvedli. Soupeři jsme tak dávali šanci. A to jsme nějakou dobu hráli proti deseti,“ připomněl Onda vyloučení domácího Filipa Přikryla ze 65. minuty po druhé žluté kartě.

Uherský Brod vítězství definitivně mohl pojistit v 90. minutě zápasu, kdy dva hráči hostů šli na brankáře Konečného. Situaci však nevyřešili ideálně, domácí obránce jejich šanci na poslední chvíli odvrátil do bezpečí. „Takto to mělo vypadat častěji. Domácí rotovali sestavou takovým způsobem, že při každé ztrátě vzadu byli nepřipraveni. Nedokázali jsme toho lépe využít,“ mrzelo lodivoda hostující lavičky.

Viktoria v úplném závěru mohla vyrovnat, hlavička jednoho z domácích borců po rohovém kopu však mířila mimo tři tyče Jíchovy branky. „Už se nám několikrát stalo, že na druhé straně to dopadne špatně. Dnes jsme ale byli šťastnější,“ uzavřel Martin Onda.

Zatímco hosté si po závěrečném hvizdu pořádně oddechli, na straně Otrokovic panovalo rozčarování. „Bylo to přesně takové, jak nám říkal trenér – že budou čekat na brejky a standardky. Jednu takovou jsme si bohužel nepohlídali a naopak balón nedostali do branky. Je to neodpustitelné," prohodil rukama smutně brankář Otrokovic Roman Konečný.

Otrokovice na první body budou pomýšlet příští neděli, kdy v 10.15 hodin rozehrají zápas na hřišti Olomouce „B“. Uherský Brod o den dříve od 17.00 na vlastním stadionu přivítá Hlučín.

MSFL, 2. kolo

FC Viktoria Otrokovice - ČSK Uherský Brod 0:1 (0:1)

Branka: 33. Vrága

ŽK: 32. F. Přikryl (OTR), 39. Kiška (OTR), 85. Markovič (OTR), 90+2. Vychodil (OTR) – 48. Malenovský (UBR), 54. Košák (UBR). ČK: dvě ŽK 32. + 65. F. Přikryl (OTR)

FC Viktoria Otrokovice: Konečný – Zapalač (84. Vašulka), Jasenský (C), Schlehr (72. Vychodil), Kiška, Suchý, Zedníček, Mlýnek, Pančochář (72. Bahounek), Přikryl Š. (69. Markovič), Přikryl F.

ČSK Uherský Brod: Jícha – Pavlíček, Lorenc, Košák, Malenovský, Gettler (70. Jaroněk), Josefík, Šmatelka (81. Švrček), Michalec (70. Mančík), Vrága, Nevařil (90+4 Kúdela).

Rozhodčí: Havlík – Rosický, Denev

Diváci: 220