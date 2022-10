„Bylo to klasické derby, remízový zápas. Bylo to hodně o soubojích, soupeři si nedali ani centimetr. I terén byl vyloženě podzimní, fotbalu moc nepřál. Slovácko na balonu vypadalo lépe. Bylo živější, pohybově lepší, na druhé straně my jsme měli zajímavější příležitosti,“ míní domácí kouč Lukáš Pazdera.