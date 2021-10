„Domácí nás zničili dvě standardkami, po kterých jsme inkasovali dva góly. Nutno říct, že nás předčili i v nasazení a bojovnosti,“ uznal asistent trenéra Slovácka B Zdeněk Botek.

Také podle domácího beka Tomáše Prokeše byly rozhodující první dvě branky z rohu. Jejich autory byli David Moučka a Yeroh Glushach. „Zvládli jsme to skvěle dozadu, hráli jsme organizovaně, jelikož jsme věděli o velké útočné síle soupeře," shrnul Prokeš.

Zaskočený celek z Uherského Hradiště v první půli inkasoval po hrubé individuální chybě ještě třetí branku. „Tím byl ráz zápasu určený,“ míní Botek.

Hosté se ale nevzdali a výsledek ještě do poločasu zkorigovali. Trefil se Vecheta. Juniorka Slovácka se prosadila na konci první půle ještě jednou, sudí ale gól kvůli ofsajdu neuznal, což se hostům příliš nezdálo.

„Po centru Jurošky si jeden z domácích hráčů ve skluzu srazil míč do brány, ale asistent zdvihl praporek. Kdybychom snížili na 3:2, mohli jsme pomýšlet na nějaký bodový zisk,“ ví Botek.

Vecheta měl pak v úvodu druhé půle na kopačce další gól, ale po centru Jurošky mířil jen do břevna.

„Poté nás kompaktní domácí obrana nepouštěla do žádných vážnějších situací. Je ale pravda, že jsme nehráli nějak zázračně,“ uznal Botek.

Znojemští pak Oklešťkem vstřelili čtvrtou branku a bylo po zápase. Hostům se podařilo v závěru porážku jen zmírnit, když se podruhé v zápase prosadil mládežnický reprezentant Vecheta.

„Znojmo vyhrálo zaslouženě. My jsme do utkání nevstoupili dobře, nebyli jsme koncentrovaní. Viděli jsme to, že se hra loupala na standardkách. Měli jsme to vychytat dříve. Musím pochválit Znojmo, že od první minuty bojovalo a vyhrálo zaslouženě," řekl kouč B-týmu Slovácka Pavel Němčický.

Jihomoravané poskočili v tabulce MSFL na sedmnáctou příčku. Příští sobotu zajíždí na pažit posledních Otrokovic. „Body jsou důležité a nic jiného nás nahoru neposune. Můžeme vědět, že jsme v uplynulých kláních hráli dobře, ale bodovat se nám nepodařilo. Teď je dobře, že jsme bodovali," uzavřel Prokeš.

MSFL, 13. kolo -

1. SC Znojmo – 1. FC Slovácko B 4:2 (3:1)

Branky: 2. a 29. Moučka, 12. Glushach, 79. Okleštěk – 39. a 89. Vecheta

Rozhodčí: Nápravník - Rosický, Marek (Volf)

Žluté karty: Russmann, Prokeš – Vincour, Aldin, Šašinka

Diváci: 260

Znojmo: Przybysz – Papež, Russmann, Okleštěk (90+2. Žalud), Glushach, Kočík, Goncalves, Prokeš, Moučka, Krakovčík, Kirschner (86. Traore).

Slovácko B: Borek – Bartoš, Vincour (76. Kratochvíla), Olšanský - Pernica, Mareček (60. Kočí), Polášek, Juroška – Aldin - Šašinka, Vecheta. Trenér: Němčický.