To však Broďany mrzet nemuselo, neboť derby zvládli a po vydřené výhře 1:0 urvali před vlastním publikem další důležité body.

„Z naší strany to byla ve všech aspektech výborně sehraná partie. V obranné i útočné fázi jsme podali velice precizní výkon. Byli jsme důslední v detailech, chyběl tomu pouze druhý pojišťovací gól, který by nás uklidnil. Takto jsme až do konce museli být vzadu ostražití, ale závěr jsme zvládli skvěle,“ pochvaloval si kouč ČSK Lukáš Pazdera.

MSFL, 3. kolo -

ČSK UHERSKÝ BROD – FC ZLÍN B 1:0 (1:0)

Branka: 41. Mário Michalec. Rozhodčí: Tomanec - Svoboda, Ogrodník (Káňa). Žluté karty: M. Michalec, J. Michalec, Venený, Švrček, Šmatelka – Mach, Jura, Hartman, Číž. Diváci: 224.

Uherský Brod: Somberg – Nevařil, Tkadlec, Lorenc, Švrček – J. Michalec, Venený (85. Gettler), Leskovjan, M. Michalec (67. Šmatelka) – Strachoň (82. Sedláček), Josefík. Trenér: Pazdera.

Zlín B: Šiška – Němeček, Jura, Hellebrand, Kulíšek (46. V. Mlýnek), Jiráček, Mlýnek, Číž (77. Uhřík), Mach (46. Hartman), Owusu (46. Hrdlička), Kovinič (46. Bobčík). Trenér: Vrtělka.

Mužstvo po náročném týdnu, který slováckému celku vyplnil pohárový duel s druholigovým Vyškovem, oprávněně chválil. „Kluci byli výborně nachystaní. Nechybělo jim nasazení, elán. Podali výborný komplexní výkon. Všichni od brankáře až po posledního hráče zaslouží pochvalu. Za výhrou jsme šli víc než soupeř,“ míní Pazdera, který v derby postrádal zraněného gólmana Nemravu i krajního beka Flasara.

Pětatřicetiletý kouč si duel s ševci náramně užil, zápas ale až tolik neprožíval. „Samozřejmě to pro mě bylo lehce pikantní, protože ve Zlíně jsem jako hráč na profesionální úrovni v první či druhé lize působil deset nebo dvanáct let, ale na hřišti byli kluci, ne já,“ připomíná.

„Jinak jsem to bral, jako když jsem proti Zlínu nastoupil v dresu Ostravy nebo Příbrami, teď jsem byl v jiné roli trenéra. Bral jsem to jako celek, takže soupeře neporazil Pazdera, nýbrž Uherský Brod,“ přidává s úsměvem.

Slovácký celek sobotní duel rozhodl ve 41. minutě, kdy se trefil Mário Michalec. Jeho jmenovec Jan pak měl na kopačce pojišťující druhý gól, ale penaltu neproměnil. Hostující brankář Šiška míč bravurně vyrazil.

Ševcům ani výtečný zákrok gólmana k bodům nestačil. Zlíňané si až na pár závarů žádnou vyloženou příležitost nevypracovali, na půdě krajského rivala herně propadli.

„Větší zklamání než z výsledku je ze způsobu hry,“ přiznává kouč poražených Vít Vrtělka.

Béčko Slovácka místo výher sbírá remízy. V Hranicích se trefil i Vecheta

„Hlavně první poločas, který jsme prohospodařili, byl od nás hodně špatný. Naopak soupeř byl ve všech směrech lepší. Předčil nás jak běžecky, tak v soubojích a nakonec i fotbalově,“ přidává zklamaně.

Přitom hosté měli v sestavě řadu borců s ligovými zkušenostmi. Celý zápas odehrál ex-reprezentant Jiráček i Hellebrand, úvodní část absolvovali Owusu s Koviničem, které pak po přestávce nahradili Hrdlička s Bobčíkem.

Zdroj: Jan Zahnaš

„Ve druhém poločase po obměně se výkon částečně zvedl, ale byli jsme vytrestaní tím, že jsme prospali první poločas, takže už jsme do utkání zpátky nenaskočili. Utkání nám vlastní vinou vůbec nesedlo, za celý zápas jsme se do hry moc nedostali a zaslouženě prohráli,“ uznal Vrtělka.

Zlíňané byli vpředu neškodní. „Až na pár závarů a střel jsme neměli žádné vyložené šance. Nešlo nám v podstatě nic. Kromě závěru jsme nebyli schopní se tam dostat, naopak jsme mohli víckrát inkasovat. Bod jsme si opravdu nezasloužili,“ dodal Vrtělka.