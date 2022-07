Hanáci rozhodli středeční duel dvěma brankami v prvním poločase, kdy nejprve po rohovém kopu zblízka uklidil balon do sítě pohotový Mlčoch, vzápětí se parádně z trestného kopu trefil Votava.

Přípravný fotbal -

SK Hanácká Slavia Kroměříž – Slovácko B 3:1 (2:0)

Branky: 16. Mlčoch, 31. Votava, 47. Vytiska – 65. Šlechta.

Diváci: 80.

Po přestávce navíc přidal mladík Vytiska třetí gól. Hosté z Uherského Hradiště dokázali porážku jen zmírnit, když se po hezké akci prosadil dorážející Šlechta. Moc dalších šancí omlazená juniorka Slovácka neměla, naopak výhra Kroměříže mohla být klidně i vyšší.

„Jsem spokojený. Nepamatuji si, kdy jsme si vytvořili šest vyložených šancí za poločas. Realizovat do gólu se nám však podařilo jenom dvě, což byla škoda. Jinak ale měl první poločas z naší strany velkou kvalita. Slovácko jsme přehrávali. Ve Druhé půli už přišlo deset nových hráčů. I když se s tím sžívali, byly tam dobré věci. Hosté už ale byli nebezpečnější, častěji drželi míč. I když se hra vyrovnala, vyhráli jsme zaslouženě,“ míní kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Známý kouč postrádal jenom Cupáka a syna Patrika. „Snad se oba brzy zapojí do plného procesu,“ přeje si.

Druhý poločas proti Slovácku B odehráli Dan Jambor, jediná letní posila sešívaných. Další noví hráči by měli objevit brzy. „Uvidíme, co se nám podaří dotáhnout. Dva nebo tři kluci by ale měli přijít,“ přiznává Červenka.

Hanáci mají na testování, zkoušení a sestavení toho nejlepšího mančaftu ještě deset dnů.

Ještě více práce čeká hostujícího kouče Pavla Němčického. Z kádru juniorky zmizelo víc než polovina týmu. Kúdela je zraněný, Vecheta s Poláškem a Juroškou se připravují s ligovým mužstvem, Aldin je na zkoušce ve Vlašimi, Vincour se doteď připravoval v Opavě, ale je zraněný a jeho budoucnost nejistá.

Zdroj: Libor Kopl

Fit nejsou Bartoš se Stropsou, proti Kroměříži tak dostali šanci hlavně mladíci, kteří v minulé sezoně nastupovali v celostátní dorostenecké lize. Svým výkonem ovšem nejen kouče Němčického rozhodně nepotěšili.

„V zápase jsme udělali hodně taktických chyb. Je obrovská škoda, že jsme nezvládli hlavně standardní situace. Větší kvalitu ale chceme mít i v rozehrávce a v presových věcech. Čeká nás hodně práce,“ ví Němčický.

Na hostujících mladících byla patrná únava z tvrdého letního drilu. Hostům z Uherského Hradiště scházela lehkost, v první půli i větší zápal.

„Kondice je důležitá. Nyní se jí věnujeme i na úkor jiných herních věcí. Kluci ale potřebují nabrat silovou i vytrvalostní složku. U některých míčů pak byli pozdě, protože v nohách toho mají hodně,“ uvedl Němčický. „Věřím, že jak zvolníme, tak se nám to vrátí v soutěžních zápasech,“ přidává.

Že musí skládat takřka fungl nový mančaft, vůbec neřeší. „To je úděl béček, furt dokola,“ usmívá se. „Jsem rád, že se někteří kluci posunuli do vyšších soutěží. My se budeme snažit vychovat další kluky. Když se nedostanou k nám do áčka, tak aby hráli alespoň druhou ligu,“ přeje se Němčický.

V Uherském Brodě skončila půlka mančaftu. Pazdera s Hamšíkem tvoří hladový tým

Jeho tým se o víkendu utká s Hranicemi, příští středu pak v chorvatském Novigradu vyzve dorost slavného Manchesteru City!

„Taková nabídka se neodmítá. Jsme rádi, že se s nimi můžeme utkat, přece jenom s podobnými celky se nehraje každý týden,“ říká Němčický.

Mladíci ze Slovácka se však proti Angličanům musí prezentovat úplně jiným výkonem než proti Kroměříži. „Kvalita bude taky obrovská. Pro naše kluky to jistě bude velmi zajímavá konfrontace,“ je přesvědčený.

Hanáci se zase těší na páteční souboj s ligovým Brnem. V neděli pak vyzvou druholigovou Opavu.

„Jsme v plné zátěži. Máme před sebou těžké zápasy s výbornými soupeři. I když pro nás budou mít utkání hlavně kondiční charakter. Snad to zvládneme, protože v tom horku se nehraje dobře,“ ví Červenka.

„Navíc třetina kluků chodí do práce. Nemohou si dopoledne lehnout do stínu, odpočívat,“ dodává.