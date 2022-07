„Jsme zklamaní. Herně ani výsledkově to nebylo z naší strany ono. Prohráli jsme čtvrtý zápas a zatím se není od čeho odpíchnout směrem k dalším zápasům. Čas na přípravu se krátí, moc prostoru na zlepšení není. Do startu soutěže odehrajeme jenom jeden zápas. Víme, že nás čeká spousta práce, ale pokusíme se před startem do nové sezony zlepšit,“ říká asistent trenéra Slovácka B Darko Šuškavčevič.

Přípravný fotbal -

FK HODONÍN – 1. FC SLOVÁCKO B 3:0 (1:0)

Branky: 43. a 47. Holek, 56. Švantner. Rozhodčí: Gasnárek – Štipčák, Veselý. Diváci: 150.

Zatímco mladý celek z Uherského Hradiště se v přípravě souží, Hodonín po triumfu v divizi D dál vítězí.

Svěřenci trenéra Švantnera deklasovali Blansko 7:0, přehráli slovenskou Belušu 3:0 a ve středu otočili i duel s druholigovým Vyškovem, který přehráli 3:1.

O víkendu zase získali skalp juniorky Slovácka.

„Pro nás to byl jako mistrák. Utkali jsme se soupeřem z naší soutěže. Víme, že nás čeká těžký podzim, kvalitní mužstva. Jsem rád, že jsme těžké utkání takto zvládli. Hlavně první poločas byl z naší strany velice dobrý. Celkově jsme měli víc možností než soupeř, vyhrát jsme mohli ještě vyšším rozdílem,“ míní hodonínský kouč Pavol Švantner.

Foden, Gündogan či Stones. Naděje Slovácka vyzvaly hvězdy Manchesteru City

Bývalého ligového brankáře výsledky z přípravy těší, ale nijak zvlášť je nepřeceňuje. „Slyším to ze všech stran. Je samozřejmě příjemné, když se k dobré hře připojí i výsledky, ale je to zásluha celého týmu. Jsem rád, že kluci práci z tréninků dokáží zúročit i v zápasech. Tak by to mělo být. Ale až třetí liga ukáže, jak na tom jsme,“ ví dobře Švantner.

Hodonín se po návratu do MSFL ještě posílil, zkušené mužstvo doplnil. Přišel nejenom sparťanský odchovanec Milan Kadlec, který naposledy byl v Kozlovicích, dalšími nováčky jsou Smékal z Prostějova, Dominik Caltík ze Skalice a Peter Filla z Rohožníku.

O místo v základní sestavě bojuje i odchovanec David Kotásek, jenž se domů vrátil z Brna. Na zkoušce v Hodoníně je i dorostenec ze Senice Jan Vrablic či gólmani Patrik Opálek a Vojtěch Pitron.

„Kluci, kteří přišli, zvýšili konkurenci a na hře je to znát. Má to hlavu a patu. Pracovat ale musíme dál,“ uvedl Švantner.

V sobotu se ale střelecky prosadili jiní hráči. Dvakrát se hlavou trefil kanonýr Martin Holek, třetí gól přidal rovněž po centru ze vzduchu Patrik Švantner.

Domácí hráči další slibné příležitosti nevyužili, hosté z Uherského Hradiště se k pořádnému zakončení nedostali.

Béčko Slovácka sehraje poslední přípravný zápas příští neděli dopoledne v Kunovicích s rezervou Zlína.