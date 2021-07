Na vedoucí gól Jurošky z úvodu střetnutí sice stačil po změně stran odpovědět Dočkal, který se trefil po rohu, ale v 71. minutě si dal hostující stoper Tiahlo vlastní gól a bylo hotovo.

„Nás těší, že vyhráváme, ale mistrák a přátelák je něco úplně jiného. Za mě jsou to dva rozdílné sporty. Věřím však, že kluci budou ještě víc pracovat, protože sami vidí, že dřina a píle v tréninku se jim vrací právě v zápasech,“ uvedl trenér Slovácka B Pavel Němčický.

Jeho tým proti Kroměříži ukázal potenciál. Celek z Uherského Hradiště i bez posil z ligového áčka podal dobrý výkon. Šikovní mladíci z akademie, které doplňuje několik talentovaných zahraničních borců, se rvou o svoje místo v kádru.

„Pro kluky to byla dobrá konfrontace s kvalitním soupeřem. Vím, že Kroměříž hrála v pátek s Třincem, takže sestavu měla trošku slabší. Na druhé straně my jsme zase nastoupili jenom s mladými kluky,“ upozorňuje Němčický.

Pro mistrovské duely může počítat i s méně vytíženými hráči z áčka. Nechybělo však mnoho a Slovácko kromě nejvyšší soutěže mělo i druhou ligu. Mladíkům však postup do vyšší soutěže těsně unikl, přednost dostal díky lepšímu bodovému koeficientu druhý Vyškov.

„Že bych z toho nespal, to vůbec ne. Samozřejmě pro ty kluky by to bylo možná lepší, na druhé straně by se musel kádr posílit. Má to pro a proti, pro mladé kluky, co vyjdou z dorostu, je třetí liga adekvátní soutěž,“ je přesvědčený Němčický.

V MSFL se bude Slovácko B prát i s Kroměříží. Hanácká Slavia nastoupila na Širůchu ve výrazně omlazené sestavě, hostující trenér Bronislav Červenka pošetřil opory a dal schválně prostor talentovaným odchovancům z béčka či dorostu.

„Kluci to měli těžké. Po třítýdenním volnu trénují teprve pár dnů. Proto dokáži pochopit, že jim síly ubývají, že při dostupování a v obranné činnosti nejsou tak rychlí a hbití. Ale potřebovali odehrát zápas, což se stalo. Myslím, že utkání splnilo účel,“ pronesl Červenka.

Z další porážky si těžkou hlavu nedělal. „Vítězství Slovácka je zcela zasloužené,“ uznal sportovně.

„Soupeř byl lepší, vypracoval si víc šancí. My jsme nebyli tak nebezpeční, navíc v defenzivě jsme udělali dost chyb. Domácí hodně zabíhali za naše beky, párkrát jsme ti to nepohlídali,“ dodal Červenka.

Skóre otevřel hned v 8. minutě hbitý Juroška. Mladší bratr ostravského fotbalisty pak měl další velkou šanci, ale v samostatném nájezdu neuspěl. V zakončení selhal i dravý křídelník Pernica.

Hanáci v první půli zahrozili pouze jednou. Votava střílel z trestného kopu do břevna.

Slovácko v nedělním dopoledním utkání protočilo tři brankáře. Kromě Borka nastoupil i Trčka a Andrés, více práce však měl na druhé straně Benedikt, jenž odchytal celé utkání.

Domácí mladíci však díky laxnosti v zakončení své hubené vedení nenavýšili, a tak přišel trest. Po rohovém kopu srovnal Dočkal.

Celek z Uherského Hradiště si ovšem vzal vedení rychle zpět. Po průniku Jurošky si dal vlastní gól stoper Tiahlo.

Kroměříž mohla v závěru srovnat, ale Votava se střídajícím Sklenářem gól nedali.

Hanáckou Slavii v dalším přípravném utkání čeká divizní Valašské Meziříčí, béčko Slovácka má před sebou atraktivní duel ve Vídni, kde se postaví rezervě Rapidu. Oba duely se hrají v sobotu.

Přípravný fotbal -

1. FC Slovácko B – SK Hanácká Slavia Kroměříž 2:1 (1:0)

Branky: 8. Juroška, 71. Tiahlo vlastní – 67. Dočkal

Rozhodčí: Drozdy – Tomanec, Volf

Žluté karty: M. Vincour, Pernica - Heinz

Diváci: 50