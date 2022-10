„První půlka z naší strany nebyla až tak dobrá jako ta druhá. Ze začátku jsme si vypracovali nějaké šance, které jsme ale neproměnili a soupeř nám dal z brejku vedoucí gól. Pak to bylo chvíli takové nervózní, ale ještě do přestávky jsme to zvládli otočit na 2:1. Tím, že jsme v úvodu druhé půle přidali další branky, jsme soupeře zlomili. Výsledek vypadá jednoznačně, ale kromě dobrých věcí tam byly i chyby,“ uvedl trenér Slovácka B Pavel Němčický.

MSFL, 10. kolo -

1. FC SLOVÁCKO B – FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ 6:1 (2:1)

Branky: 40. z penalty a 56. Libor Pernica, 50. a 53. Marko Merdovič, 27. Pavel Juroška, 78. David Šlechta - 16. Mirek Malata. Rozhodčí: Gasnárek – Poláček, Ogrodník (Briksa). Žluté karty: Vašíček, Šťourač (oba Velké Meziříčí). Diváci: 77.

Slovácko B: Velich – Bartoš (60. Yohanna), Vincour, Břečka, Merdovič - Pernica, Kudela (60. Kočí), Polášek (71. Velecký), Aldin, Juroška (71. Stropsa) – Koryčan (60. Šlechta). Trenér: Němčický.

Velké Meziříčí: Dubec – Franěk, Karmazín, Malata Mir., Malata Mar. (81. Chalupa), Partl, Plichta, Puža, Stourac, Sysel, Vašíček ( 65. Foltýn). Trenér: Šimáček.

Proti Velkému Meziříčí si pomohl i stoperem Břečkou, který dál získává herní jistotu ve třetí lize. Zkušený zadák ale moc práce neměl. Hosté z Vysočiny kladli odpor jen v úvodní části, po změně stran za rozhodnutého stavu rezignovali.

„Před sezonou nám odešla spousta fotbalistů, dneska nám navíc chybělo čtyři nebo pět hráčů ze základní sestavy, což je znát. My hrajeme i s kluky, kteří v minulé sezoně nastupovali v krajském přeboru a dneska se měli rovnat profíkům, což je složité,“ prohlásil trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

S první půli ale mohl být bývalý stoper Slovácka spokojený. „Věděli jsme, že pokud tady chceme něco uhrát, musíme podat nadstandardní výkon a musíme využít z mimina maximum. V prvním poločase nám ještě tato strategie celkem vycházela. Kromě gólu jsme tam měli dva zajímavé momenty,“ upozornil Šimáček.

Jeho tým přečkal úvodní nápor soupeře a po čtvrt hodině šel do nečekaného vedení. Chybu v domácí rozehrávce potrestal po úniku Mirek Malata.

„Pak jsme ještě šli tři na dva a Plichta si v klíčové chvíli špatně zpracoval balon, přitom mohl jít sám,“ posteskl si hostující kouč.

Celkem z Uherského Hradiště měl i za nepříznivého stavu 0:1 navrch, soupeře přehrával. Merdovičovu hlavičku vyrazil gólman Dubec, který si poradil i se střelou Koryčana.

Vyrovnání zařídil až ve 27. minutě Juroška, jenž pláchl hostujícím zadákům a poslal míč do sítě. Obrat pak z penalty završil Pernica. „Domácím jsme dva góly nabídli sami,“ štve Šimáčka.

Šanci na lepší výsledek Velké Meziříčí ztratilo hned o přestávce. Béčku Slovácka totiž vyšel nástup do druhé půle a po dvou přesných hlavičkách beka Merdoviče a a další trefě Pernici to bylo po hodině už 5:1.

Ve zbytku utkání už nebylo o co hrát. „Rozhodl gól na 3:1 ze standardky,“ míní Šimáček. „Pak už to naši hráči nezvládli psychicky,“ smutní. „Nebudeme si nic nalhávat. Naše kvalita a soupeře je úplně někde jinde. Jenom je škoda, že jsme první poločas nedohráli v lepším stavu. Když je to vyrovnané tak se hraje daleko lépe než když prohráváte o čtyři branky, ale taková je realita. Bohužel jsme nepřekvapili,“ povzdechl si někdejší výborný stoper.

Hosté dohráli nedělní dopolední duel bez větších emocí. Šestý gól jim na dlouhou cestu domů přibalil střídající Šlechta. „Domácím tam napadalo skoro všechno. Měli i štěstí, které třeba v první půli neměli,“ dodal Šimáček.

Zatímco Velké Meziříčí je s jedenácti body až patnácté, Slovácko B zůstává páté. Za týden jede do Blanska. „Soupeř vyměnil trenéra, několikrát vyhrál a zvedl se, takže to nebude nic jednoduchého, ale my chceme vyhrát každý zápas, takže tam jedeme pro body,“ vzkazuje Němčický.