Mladý celek z Uherského Hradiště byl výhře blíž, obrat ale nedotáhl. „Je to škoda. Když už jsme výsledek otočili, tak jsme pomýšleli na vítězství, o které jsme ale na konci přišli. Holt takový je někdy fotbal,“ poznamenal domácí trenér Pavel Němčický.

MSFL, 18. kolo -

1. FC Slovácko B – ČSK Uherský Brod 2:2 (1:1). Branky: 44. a 60. David Kratochvíla – 24. Matěj Lorenc, 85. Robin Josefík. Rozhodčí: Drozdy - Tomanec, Gasnárek (Káňa). Žluté karty: Borek, Vincour, Polášek, Kočí – Lorenc, Šmatelka. Diváci: 225.

Slovácko B: Borek – Bartoš, Vincour, Pisatr, Porč – Pernica (90.+2. Gabriš), Kočí, Polášek, Aldin, Pak – Kratochvíla (87. Tomaštík). Trenér: Němčický.

Uherský Brod: Jícha – Flasar, Vrága, Pavlíček, Nevařil (80. Zámečník) – Švrček (46. Mančík), Lorenc, Venený, Šmatelka (67. Strachoň), Michalec (67. Gettler) - Josefík. Trenér: Onda.

Broďané dorazili na kunovickou Bělinku, kde se třetiligové derby odehrálo, bez Košáka a Malenovského, Slovácko se zase muselo obejít bez posil z ligového áčka.

„Hráli jsme jenom s mladíky, což je ale cíl juniorky. Kluci musí být nachystaní. Chceme, aby to pokaždé mělo nějakou štábní kulturu,“ prohlásil Němčický.

Jeho tým si po dlouhé zimní pauze počínal slušně. Domácí začali dobře. Zkušenějšího protivníka přehrávali a mohli jít i do vedení, ale Aldin penaltu nařízenou za faul stopera Pavlíčka na Bartoše neproměnil. Mířil jen do tyče.

„Pro nás to byla těžká situace. Viděli jsme to trošku jinak, ale víme, že to stejně rozhodčí nevrátí. Jenom škoda, že se nepískala i na druhé straně,“ vadilo Ondovi.

Náladu mu vylepšil o chvíli později Lorenc, jenž poslal hosty do vedení.

„Zápas měl nějaké fáze, průběh. Bohužel jsme neproměnili penaltu, soupeř nám pak z první střely na branku dal gól. Věděli jsme, že hosté budou hrozit ze standardních situací a dlouhých autů, paradoxně jsme obě branky inkasovali právě z tohoto,“ kroutil hlavou Němčický.

Broďané po vedoucím gólu ožili. Za stavu 1:0 dvakrát hlavičkoval Michalec nad. Slovácko na konci první půle už tolik v poli nedominovalo, paradoxně chvíli před přestávkou udeřilo.

Po centru Pernici z pravé strany se hlavou prosadil neobsazený Kratochvíla.

„Byla to naše jednoznačná chyba. Tady nebylo co řešit,“ říká Onda.

„Problém byl v tom, že postupný útok domácích by pomalý. Soupeři jenom hledali, zda nacentrují do vápna zleva nebo zprava. Všichni včetně diváků věděli, že do naší šestnáctky poletí centr. My jsme byli navíc v přesile, v pokutovém území nás bylo víc, přesto jsme si nepohlídali volného hráče,“ nechápe hostující kouč.

Gambrinus Cup v Brodě: Slavkov ze dvou zápasů získal jen bod, Újezdec naděloval

Podobná situace se opakovala i ve druhé půli. „Tam už to ale bylo ze strany domácích o něco rychlejší, ale ve finále přesně to samé,“ uvedl Onda.

Svižnou akci přesně zakončil Kratochvíla, jemuž míž znovu z pravé strany předložil Bartoš.

Ještě předtím ale zahrozili Broďané. Josefík po průniku a přihrávce Lorence střílel slabě a vedle.

Slovácko mohlo soupeře dorazit po nějakém rychlém kontru, žádný ale nedotáhlo. Hlavičku Porče zneškodnil gólman Jícha, se zbytkem si poradila pozorná hostující obrana.

„Výsledek jsme zaslouženě otočili. Za stavu 2:1 jsme tam měli několik brankových situací, kdy jsme mohli přidat třetí gól a soupeři odskočit. Místo toho jsme v závěru inkasovali,“ smutnil Němčický.

Podívejte se: Hluk si poradil i s Ratíškovicemi, kanonýr Martiš se jen díval

Broďané v hektickém a nervózním závěru všechno vsadili na standardní situace a dlouhé nákopy, tradiční zbraně ČSK znovu zafungovaly. V 85. minutě se ve vzduchu prosadil důrazný Josefík, jenž byl u míče než brankář Borek a srovnal na konečných 2:2.

Němčický se na mladého gólmana nezlobil. „To bych musel vyčítat i Aldinovi penaltu. Bylo to slušně kopnuté, hostující hráč tam šel důrazně,“ ocenil kouč Slovácka.

Josefík byl u míče o něco dřív, střet bolel Borka. „Na konci jsme stáhli hru na tři obránce. Věřili jsme tomu, že nějaké šance přijde. Jsem rád, že to tentokrát vyšlo,“ dodal Onda.