Nyní zkouší štěstí v Uherském Brodě, který shání náhradu za kapitána a nejlepšího střelce týmu Josefíka.

„Víme, že druhého Josefíka nenajdeme, protože takový hráč tady není. Čtvrtňa v zápase odvedl to, co po něm chceme. Spolupráci se nebráníme, ale s panem Hamšíkem to ještě vyhodnotíme,“ říká trenér Uherského Brodu Lukáš Pazdera.

Přípravný fotbal -

ČSK UHERSKÝ BROD – MFK VYŠKOV 0:4 (0:2)

Branky: 77. a 79. Bayo Aziz Fahad, 14. Jambor, 27. Aldin. Rozhodčí: Batík. Diváci: 60.

Proti Vyškovu kromě gólmana Nemravy postrádal i Flasara, Lorence, Michalce. Hosté protočili dvacet hráčů, kvůli zdravotním problémů nenastoupili Štěpánek (koleno), Lahodný (kyčel), Cabadaj (odražené pata) ani Ilko. „Kluci cítí konkurenci, takže někdy je to na tréninku ostřejší, ale příprava probíhá podle představ,“ říká kouč MFK Jan Trousil.

I bez nich to ale Vyškovští zvládli. „Mně nejde o výsledek, ale o to, zda se kluci vydají a zda s nimi můžeme počítat. Zatím jedou jako natažené šroubky, takže jsem spokojený,“ uvedl Trousil.

Na Slovácku vyzkoušel i Jana Fulneka s Ibrahimem Aldinem. „Oba působí velmi dobře. Jsou menšího vzrůstu, rychlostní typy. Jelikož ale máme v kádru dost Afričanů, kteří mají kvalitu, nevím, zda má pro nás smysl brát mladého talentovaného kluka, který by seděl na lavičce,“ přemítá Trousil.

Rozhodnutí o jejich případném angažování padne až po pátečním duelu v Trenčíně. „Po něm si řekneme, co bude dál,“ přiznal někdejší stoper Slovácka či Zbrojovky.

Skóre neřešil ani Pazdera. „Hráli jsme proti třetímu týmu druhé ligy a čtvrtfinalistovi MOL Cupu, co víc si v této fázi přípravy přát, když sie můžete porovnat síly s takto kvalitním protivníkem. Pro nás super konfrontace. Nastavilo nám to zrcadlo,“ ví bývalý krajní bek Zlína a Ostravy.

Pazderu mrzely jej laciné inkasované branky. „Nepadly kvůli tomu, že jsme hráli proti Vyškovu, ale kvůli nekoncentrovanosti a laxnosti. To mně vadí, ale jinak tam od nás byly zajímavé věci. Kluci podali dobrý výkon. Nejsem zklamaný,“ tvrdí domácí kouč.

Kromě svěřenců pochválil i správce hřiště, který i přes noční vydatnou sněhovou nadílku stačil odklidit bílou peřinu a perfektně nachystat hrací plochu. „Bylo to na jedničku. Zápas jsme si užili,“ poznamenal Pazdera.

Trousil zase děkoval Josefu Hamšíkovi. Právě v jeho penzionu našli Jihomoravané dočasný azyl. „Servis byl perfektní. To, co nám tady nachystal, bylo fantastické,“ vysekl poklonu šéfovi třetiligového klubu a kustodovi českého národního týmu.

Vyškovští se v Uherském Brodu připravovali od středy do soboty, po zápase odjeli domů. „Máme za sebou čtrnáctidenní blok. Od pondělí do pátku jsme udělali deset tréninků. Soustředění splnilo účel. Jenom škoda, že z toho vypadli dva nebo tři kluci,“ dodal Trousil.

Fotbalisté Uherského Brodu další zápas sehrají na Lapači příští sobotu od dvanácti hodin proti Púchovu.