Ani jeho kolega Pavel Němčický nebyl po nerozhodném výsledku nijak zvlášť zklamaný. „I přes smolný obdržený gól jsme hráli to, co jsme chtěli. Vyrovnávací branku jsme si určitě zasloužili. Měli jsme tam i nějaké další příležitosti, ale to soupeř taky, takže remíza asi odpovídá,“ míní kouč Slovácka B.

MSFL, 14. kolo -

1. FC SLOVÁCKO B – FC TRINITY ZLÍN B 1:1 (1:1)

Branky: 25. Koryčan - 5. Porč vlastní. Rozhodčí: Vejtasa - Grečmal, Brázdil (Volek). Žluté karty: Bartoš - Číž. Diváci: 211.

Slovácko B: Borek – Bartoš (78. Stropsa), Vincour, Merdovič, Porč (78. Kabelka) – Pernica, Kočí, Kudela (62. Aldin), Polášek (62. Velecký), Yohanna – Koryčan (62. Šlechta). Trenér: Němčický.

Zlín B: Dostál – Trtek (86. Valenta), Němeček, Jura, Hartman (68. V. Mlýnek) – Jiráček - Hrdlička, Kulíšek (68. Uhřík), Hellebrand, Číž – Fantiš. Trenér: Vrtělka.

Dvě stovky diváků se ale fotbalem až tolik nebavily. Žádnému z týmů nelze upřít snaha, horší to bylo s ofenzivou. Na hrbolatém terénu se míč složitě krotil, takže v derby dominovaly obranné řády.

„Zlín hrál vzadu v pěti lidech, takže bylo složitější se tam dostat. V předfinální i finální části nám chyběla větší kvalita,“ souhlasí Němčický.

Ševci však na tom byli úplně stejně. „Vytvořili jsme si několik nadějných příležitostí, které jsme při větší kvalitě mohli lépe dohrát, bohužel se nám to nepovedlo,“ posteskl si Vrtělka.

„Na druhé straně soupeř hrozili ze standardek i rychlých přechodů. Mně se líbilo, že jsme po celé utkání udrželi organizaci hry a po přestávce k tomu přidali víc mezihry i kombinace,“ těší Vrtělku.

Začátek zápasu, který odstartoval kvůli problémům s jednou z branek o sedm minut později, začal smolně pro Ondřeje Porče. Krajní bek Slovácka B nejprve hlavičkoval ve slibné pozici mimo, aby si vzápětí po centru Hrdličky vstřelil vlastní gól.

Celek z Uherského Hradiště výsledek srovnal ve 25. minutě. Po rohovém kopu Poláška a hlavičce kapitána Vicnoura uklidil míč zblízka pod břevno neobsazený Koryčan.

Kapitán Slovácka B Tomáš Vincour po derby

Zdroj: Libor Kopl

Po půlhodině vyděsil domácí příznivce gólman Borek, který při odkopu nastřelil dotírajícího Fantiše. Míč ale od zkušeného zlínského útočníka zamířil vedle branky Slovácka.

Domácí zahrozili až na konci první půle, gólman Dostál ale míč Yohannovi na poslední chvíli sebral z nohy.

„Domácí byli v prvním poločase aktivnější, byli víc na balonu, ale my jsme je organizovanou hrou směrem dozadu do nějakých šancí nepouštěli. První poločas byl od nás organizačně slušný, ve hře však bylo málo mezihry i věcí směrem dopředu,“ říká Vrtělka.

Po změně stran se však Zlíňané zlepšili a začali být nebezpečnější.

„Začali jsme sbírat odražené balony a dostali se víc do hry. Byli jsme schopní zakombinovat i na půlce soupeře,“ těší Vrtělku.

I druhá půle byla vyrovnaná, bez výraznějších šancí i většího vzruchu. Trenér Slovácka B Němčický se snažil výkon mužstva pozvednout trojím střídáním. Do hry šli Aldin, Šlechta a Velecký. Zlín ale dobře bránil, rivala do zakončení moc nepouštěl.

Na druhé straně zboku střílel Hrdličky, gólman Borek míč vytáhl nad břevno. Stejný hráč pak prověřil brankáře i z druhé straně, ale znovu neuspěl.

Záložník Zlína B Lukáš Hrdlička po derby

Zdroj: Libor Kopl

Ševci se v závěru více tlačili do zakončení, zahrávali několik rohových kopů, blíže k výhře měl ale paradoxně soupeř. Ránu Nigerijce Yohanny ovšem skvělým zákrokem vyrazil gólman Dostál. Remízu 1:1 nakonec brali všichni.

Fotbalisté Zlína B se za týden představí na Vršavě proti Hlučínu, rival z Uherského Hradiště cestuje do Frýdlantu nad Ostravicí.