„V první půlce nebylo k vidění téměř nic, ve druhém poločase se trošičku roztrhalo a hlavně ke konci zápasu bylo vidět, že oba týmy chtějí vyhrát, že bod nikomu nestačí. V závěru šlo jenom o to, komu to tam spadne a ten vezme výhru pro sebe, což se nepodařilo nikomu, takže s nerozhodným výsledkem nebude spokojený asi nikdo,“ přemítá zkušený trenér.

MSFL, 22. kolo -

ČSK Uherský Brod – MFK Frýdek-Místek 0:0. Rozhodčí: Vejtasa – Silný, Hanák (Káňa). Žluté karty: Rubý, Zupko, Kovařík (všichni Frýdek-Místek) Diváci: 130.

Uherský Brod: Jícha – Švrček, Vrága, Lorenc, Nevařil - Flasar – Michalec (64. Sklenář), Šmatelka (64. Strachoň), Venený (89. Malenovský), Mančík (77. Gettler) – Josefík Trenér: Onda.

Frýdek-Místek: Gergela – Blejchař, Velner, Burgo (46. Byrtus), Barkov, Konečný (90+3. Maléř), Raab, Kovařík, Hykel, Zupko, Rubý. Trenér: Pištěk.

Broďané nezvítězili ani v šestém jarním duelu a dál se otáčejí hlavně za sebe, protože soupeři ze dna tabulky po zimní pauze vítězí a šturmují za záchranou.

„Samozřejmě vidíme, jak se k jarní části staví týmy ze spodku tabulky, na druhé straně soupeři mají kvalitu. Hráli jsme v Hlučíně, s juniorkou Sigmy i Slovácka, Otrokovicemi, které mají čtyři hráče z druhé ligy. Frýdek je oproti podzimu taky posílený,“ připomíná Onda. „Prostě hrajeme to, na co stačíme. Kluci zase odvedli bojovný, poctivý výkon, ale chybí nám střelec, který by to vzal na sebe. Takoví jsou ale drazí a je jich málo,“ dodal s hořkým úsměvem.

Kanonýr ale scházel v sobotu dopoledne také Frýdku. Valcíři sice byli od začátku utkání, který se hrál na Orelském stadionu v nevlídném a chladném zimním počasí, herně lepší, ale většina jejich akcí končila před pokutovým územím soupeře. Dále jich pozorní Broďané nepouštěli.

I proto se diváci v úvodní části fotbalem příliš nezahřáli. Z první půle zaujal snad jenom trestný kop hostujícího Rubého a dorážka Kovaříka z následujícího rohu.

Vzruch vyvolala i odvolaná penalta proti domácím v 19. minutě, kdy se hlavní rozhodčí Vejtasa poradil s kolegou na lajně Silným a místo nedovoleného zákroku Flasara na Blejchaře odpískal útočný faul hostujícího hráče.

Slovácký celek v první půli vůbec nebezpečný nebyl. Zahrozil až těsně před přestávkou, gólman Frýdku Gergela si ale s ránou Michalce po Josefíkově vysunutí poradil.

Druhá půle už byla živější, zajímavější. Blízko gólu byli valcíři v 66. minutě, kdy po autu Kovařík přiťukl míč Raabovi a míč skončil na tyči.

Vzápětí domácím pomohla konstrukce branky znovu, když gólman ČSK Jícha bravurně nohou vyrazil balon po tečované ráně Rubého na břevno.

Frýdečtí chtěli duel strhnout na svoji stranu, tlačili se dopředu, ale v zakončení nebyli přesní. Kovaříkova rána skončila mimo.

Broďané začali hrozit až v závěrečné čtvrthodině. Švrček po parádním průniku střílel vedle, chybu kapitána Velnera zase nepotrestal Josefík. Jeho následující hlavičku s obtížemi vytáhl u pravé tyče brankář Gergely, dorážku Gettlera zase zblokovala obrana na roh.

Na konci střetnutí se prudkou ranou z úhlu blýskl další náhradník Strachoň, skóre 0:0 na světelné tabuli vydrželo celé utkání.

Fotbalisté Uherského Brodu se za týden představí na hřišti vedoucí Kroměříže.