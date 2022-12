Přípravný fotbal -

ČSK UHERSKÝ BROD – AKADEMIE FC BANÍK OSTRAVA U19 0:7 (0:3)

Branky: 62. a 78. Krejčí, 15. Diviš, 27. Zelenka, 43. Faruk Bezdrop, 71. Perrette, 76. Frolek. Rozhodčí: Kostelník – Kotačka, Zpěvák. Diváci: 30.

„Zápas splnil účel, ukázal nám realitu. Někteří kluci, které chceme vzít do zimní přípravy, hráli na podzim krajské soutěže, takže pro ně to byl opravdu velký skok. Pokud chtějí hrát třetí ligu, musí hodně přidat,“ říká Pazdera.

Dres ČSK navlékl třeba talent Starého Města Obdržálek, obránce Dolního Němčí Bobčík či obránce Slovácka B Kabelka. Naopak většina opor sledovala duel zachumlená v zimních bundách na ochozu zázemí areálu na Lapači.

„Baník nás požádal, zda bychom si s ním nezahráli. My jsme sice v posezonním módu, ale chtěli jsme to odehrát. Přece jenom Baník Ostrava se neodmítá. Pro mě to navíc byla možnost vyzkoušet a vidět v akci další hráče, o kterých jsme si mohli udělat obrázek, vyselektovat je,“ uvedl Pazdera.

Mladíci to ale měli proti nadějím Baníku velmi složité.

Slovácký celek držel bezbrankovou remízu jenom patnáct minut. Pak využil zaváhání gólmana Kozelka, který se po centru ze strany srazil se spoluhráčem, Diviš, jenž dorážkou do odkryté domácí branky pohodlně otevřel skóre.

Hostující mladíci ve zbytku utkání dominovali, svůj náskok v klidu navyšovali. Do přestávky se prosadili ještě Zelenka s Farukem Bezdropem.

Podívejte se: Exhibice v poháru. Ženy Slovácka nasázely Zlínu dvanáct branek!

Po změně stran se dvakrát trefil Krejčí, v závěrečné dvacetiminutovce završili triumf ostravských mladíků Francouz Perrette s Frolkem.

„Na závěr podzimní části to pro nás byl dobrý zápas. Utkání splnilo očekávání, byla to dobrá konfrontace. Odehráli jsme ho v tempu. Zkoušeli jsme šest mladších hráčů ročníku 2005 a 2006,“ uvedl trenér devatenáctky Baníku Marcel Frajt.

Jeho tým se po první polovině sezony nachází v tabulce I. Celostátní ligy dorostu na sedmém místě. „K naší spokojenosti nám chybí šest bodů, které jsme prohospodařili hned začátku sezony. Čtyři kola jsme byli hlušší, ani jednou jsme nebodovali,“ hlásí Frajt.

„Jak se nám klíčoví hráči uzdravili, rozjelo se to a závěr už byl od nás solidní,“ přidává.

Frajta mrzí hlavně venkovní bilance „Zatímco doma jsme byli skoro stoprocentní, na soupeřových hřištích jsme získali jenom čtyři body,“ posteskl si.

Ostravští mladíci zakončí podzim pátečním modelovým duelem s juniorkou.