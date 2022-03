MSFL, 21. kolo -

SK Sigma Olomouc B – ČSK Uherský Brod 2:1 (2:0)

Branky: 22. Langer, 30. Matoušek – 86. Josefík z penalty. Rozhodčí: Gasnárek – Marek, Kolář. Žluté karty: Langer – Gettler, Švrček, Sklenář, Šmatelka, Mančík. Diváci: 106.

Olomouc B: Trefil – Slavíček, David, Sláma, Galus – Vymětalík – Matoušek (74. Grečmal), Slaměna (60. Yunis), Langer (89. Fabiánek), Zifčák – Vaněček (74. Fiala). Trenér: Augustin Chromý.

Uherský Brod: Kratochvíl – Flasar, Vrága, Pavlíček (46. Lorenc), Švrček – Strachoň (73. Mančík), Šmatelka, Venený, Josefík, Gettler (73. Sklenář) – Michalec. Trenér: Martin Onda.

Sigma nastoupila proti Uherskému Brodu posílena o několik hráčů áčka. V základní sestavě se objevili například David Vaněček, Pavel Zifčák, Jakub Matoušek, Patrik Slaměna nebo Jiří Sláma. Na lavičce pak byl Jakub Yunis.

„Samozřejmě jsme věděli, že liga má reprezentační přestávku. Pohled na domácí sestavu dával tušit, že to budeme mít těžké. I proto jsme zahustili střed hřiště, hráli z hlubokého obranného bloku. V úvodu se nám dařilo. Výborně jsme bránili, dostupovali protihráče,“ pochvaloval si Onda, který v neděli postrádal marody Košáka s Malenovským.

Favorit mohl jít do vedení hned ve 4. minutě, ale Vaněček po přímém kopu Slaměny mířil z otočky jen do boční sítě.

Zkušený a urostlý domácí forvard pak ohrozil hostujícího brankáře Kratochvíla ještě dvakrát, ale skóre se nezměnilo.

Olomouc poprvé udeřila ve 22. minutě, kdy se trefil Langer. Vzápětí se prosadil po individuální akci a hezké střele Matoušek.

Další šance favorit neměl. „Olomouc sice víc držela balon, ale kromě rohů jsme ji do ničeho dalšího nepouštěli,“ uvedl Onda.

Slovácký celek poprvé zahrozil v 64. minutě. Ránu Šmatelky dokázal u pravé tyče zlikvidovat gólman Trefil. Brankář Sigmy musel vyškrábnout i střelu Gettlera.

„Ve druhé půle se to změnilo. Šli jsme malinko víc dopředu a byli herně lepší. Opravdu jsme si zasloužili minimálně jeden gól vstřelit,“ uvedl Onda.

Hosté v závěru stupňovali tlak, kontaktní branka přišla ale až v 86. minutě, kdy pokutový kop proměnil Josefík.

„Jenom škoda, že rozhodčí stejně neposoudil další držení našich hráčů v šestnáctce a pískl až čtvrtý nedovolený zákrok,“ posteskl si Onda.

Vincour byl vyloučen, béčko Slovácka prohrálo na hřišti vedoucí Kroměříže

Hanáci mohli své vedení v závěru pojistit, ale Sláma po úniku Langera mířil těsně vedle.

Broďané v nervózním závěru, kdy to na hřišti pořádně jiskřilo, zahrávali ještě nepřímý kop, ale domácí ránu Josefíka zastavili. Hostující forvard pak ještě na konci mířil těsně vedle. „Je to škoda, ale nemáme se za co stydět,“ dodal Onda.

Jeho tým po dalším nezdaru zůstal v tabulce třetí ligy jedenáctý, béčko Sigmy dál z druhého místa nahání vedoucí Kroměříž.

Fotbalisté Uherského Brodu se pokusí utnout čekání na první jarní výhru v sobotu doma proti Frýdku-Místku. Duel 22. kola MSFL se hraje nezvykle v sobotu dopoledne.

„Zkoušíme nalákat lidi, aby to pro ně bylo časově zajímavé. Venku hrajeme většinu zápasů dopoledne, možná je to takový trend. Chceme se přizpůsobit. Uvidíme, jaké bude u lidí odezva. Sehrajeme takto dvě domácí utkání a pak si to vyhodnotíme,“ dodal Onda.