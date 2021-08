Vysočinu posunuli dál Svoboda s Vedralem, který proměnil penaltu. Hostující trenér Kameník i zbytek mužstva si pořádně oddechli.

„Je to škoda. Byli jsme velmi blízko postupu. Zápas nás stál hodně sil, což bylo vidět hlavně na konci. To, že nám nevyšel závěr, je samozřejmě smutné, ale zase prohrát s druholigovým týmem gólem z penalty chvíli před koncem není špatné,“ míní trenér Uherského Brodu Martin Onda.

„Když vidím soupeře, jak se mu ulevilo a jak se tady raduje, tak to je pochvala a ta největší vizitka pro naše hráče. Klobouk dolů před kluky, jak to zvládli,“ přidává.

Domácí kouč si výkonu svého mančaftu vážil. „Jihlava na rozdíl od nás trénovala celou pandemii v kuse, my jsme měli třičtvrtě roku pauzu. Navíc její kádr čítá třicet lidí, včetně borců juniorky, my jsme tady v šestnácti lidech,“ srovnává.

Na trávníku ale rozdíl mezi soupeři vidět nebyl. Vysočina dorazila na Slovácko bez opor Vejmoly, Zoubeleho a Lacka. Mladíci zkušené borce nahradit nedokázali, nakonec se ale vyhnuli ostudě a zápas obrátili ve svůj prospěch.

„S utkáním jsme si měli poradit lépe, na druhé straně si cením velké ochoty hráčů s výsledkem něco udělat. Obrat nám může pomoct i do ligy,“ věří jihlavský trenér Jan Kameník.

Vysočina se proti soupeři z MSFL pořádně nadřela. „Pro nás to bylo velice těžké utkání v náročném brodském prostředí. Věděli jsme, že domácí budou hrát z hlubokého postavení. Cítili, že budou nebezpeční z rychlého přechodu nebo ze standardky, což se naplnilo. Druhá půle byla jenom o tom, jestli vyrovnáme a zápas dovedeme minimálně do prodloužení," uvedl bývalý kouč Zlína či Strání, jemuž návrat do rodného kraje vyšel.

„Jsme rádi, že přišli lidi a že jsme postoupili do dalšího kola. Nebylo to ale rozhodně jednoduché,“ ví dobře

Někdejší svěřenci ale jeho současný mančaft vůbec nešetřili. „Za domácí nastoupili kluci ze Zlína i ze Slovácka, kteří mají svoji výkonnost. Jsem rád, že jsem sem mohl přijet. Mám to blízko domu, spoustu lidí tady znám. Vždycky se sem budu rád vracet,“ přiznal Kameník, jehož na Orelském stadionu podporovala manželka i obě děti.

Celkem středeční bitvu zhlédlo šest stovek diváků. Nadprůměrná návštěva viděla vyrovnaný zápas s minimem vyložených šancí.

V první půli oba týmy nastřelily konstrukci branky. Domácí kapitán Josefík mířil hned v úvodu do tyče, na druhé straně se dalekonosná rána Pojezného otřela o břevno. V závěru poločasu ještě hlavičkoval hostující Peřina, jiné šance favorit neměl.

Broďané byli odvážní, bojovní a jako vždy si pomohli standardní situací. Hosty po rohu Gettlera zmrazil Michalec, jenž se hlavou trefil přesně na zadní tyč.

V úvodu druhé půl měl na kopačce druhý gól Malenovský, ale po závaru před hostujícím brankářem Lajcmanem selhal. Jihlava ve druhé půli držela míč, kombinovala, platonickou převahu ale dlouho nedokázala pořádně zúročit. Naopak Broďané chodili do brejků, chtěli protivníka dorazit. Josefík ovšem pálil nad a mezi tři tyče se nevešly ani ani další pokusy.

Vysočina nijak zvlášť nedominovala, přesto v závěru unaveného soka nachytala. Vyrovnání přinesla dorážka Svobody. Vzápětí Lorenc fauloval střídajícího Filu a Vedral z penalty sebral slováckému celku i poslední naději.

Dál jde Jihlava, pro účastníka MSFL letošní pohárová pouť končí, žádný další zvučný soupeř na Orelský stadion nedorazí.

MOL Cup, 2. kolo -

ČSK Uherský Brod – FC Vysočina Jihlava 1:2 (1:0)

Branky: 45. Michalec – 86. Svoboda, 88. Vedral z penalty

Rozhodčí: Cieslar – Dohnálek, Vejtasa (Zahradníček)

Žluté karty: Venený, Flasar – Araujo, Štefánek, Vlček

Diváci: 552

Uherský Brod: Kratochvíl – Flasar, Lorenc (90.+3. Šmatelka), Pavlíček, Košák, Nevařil – Michalec (64. Švrček), Venený, Malenovský (90.+3. Jaroněk), Gettler (64. Mančík) – Josefík (79. Váňa). Trenér: Onda.

Jihlava: Lancman – Svoboda, Pojezný, Štefánek, Peřina – Ritter (83. Fila), Tureček, Shudeiwa, Křivánek (46. Selnar) – Wilson (63. Franěk), Vedral. Trenér: Kameník.