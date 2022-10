Hosté byli v zakončení přesnější, po brankách Jaroše, Feika, Thona a Kapura vezou do Blanska cenný triumf.

„Věděli jsme, že to bude těžký a vyrovnaný zápas, který rozhodnou maličkosti, ale rozhodně jsme nečekali, že padne šest gólů,“ uvedl trenér Uherského Brodu Lukáš Pazdera.

MSFL, 10. kolo -

ČSK UHERSKÝ BROD – FK BLANSKO 2:4 (1:2)

Branky: 7. a 51. Josefík – 11. Jaroš, 45. Feik, 67. Thon, 90. Kapur. Rozhodčí: Svoboda - Rosický, Dorotík (Zahradníček). Žluté karty: J. Michalec, trenér Pazdera – Jaroš, Dano. Diváci: 204.

Uherský Brod: Somberg – Flasar, Leskovjan, Lorenc, M. Michalec (51. J. Michalec) - Švrček, Venený (81. Masař), Nevařil (81. Kadlček), Gettler (64. Šmatelka) - Josefík – Sedláček (64. Strachoň). Trenér: Pazdera.

Zatímco před týdnem Broďané nepustili mladíky ze Slovácka B do vyložené šance, tentokrát si v defenzivě počínali daleko hůř, i proto na Orelském stadionu letos poprvé prohráli.

„Dostat doma čtyři branky je velký luxus, který si nemohou dovolit ani daleko lepší mančafty než jsme my. Bohužel v obraně jsme si počínali špatně, jenom jsme stínovali,“ povzdechl si Pazdera.

„Hosty jsme nedostupovali, byli jsme dost ležérní. Vzadu jsem necítil takovou jistotu jako v minulých zápasech. Kluci dobře vědí, že se takto nemůžeme prezentovat,“ přidal zklamaně.

Po porážce 2:4 ale bývalý ligový krajní bek nekáral jenom obránce, ale celý tým. „Byl to problém všech hráčů. Nezvládli jsme to jako celek,“ má jasno. „Když jeden propadl, druhý ho nezajistil a podobně. Prostě nám to tentokrát nesedlo,“ uvedl.

Přitom směrem dopředu nehráli domácí vůbec špatně. „Měli jsme tam hezké a zajímavé věci, ale pokud dostaneme čtyři góly, těžko jich budeme dávat pět,“ ví dobře.

Slovácký celek přitom vstoupil do zápasu skvěle a v 6. minutě šel po parádní akci do vedení. Přesný centr Švrčka zužitkoval hlavičkující Josefík.

Blansko se však z direktu rychle otřepalo a brzy po povedené akci skóre srovnalo. Zakončující Jaroš se trefil placírkou přesně. Balon se za gólmana Somberga dostal odrazem od zadní tyče, mladý gólman neměl nárok.

Broďané dál makali, tlačili se dopředu. V další šanci neuspěl Josefík. Domácí kapitán přetlačil hostujícího stoper, ve vyložené pozici ale mířil vedle.

Mezi tři tyče se nevešla ani dorážka Švrčka.

Blansko v sestavě se dvěma africkými hráči ale rovněž hrozilo. Hosté otočili výsledek těsně před přestávkou, hlavou po rohu se prosadil Feik.

Uherskému Brodu vyšel i nástup do druhé půle, po centru střídajícího Jana Michalce se prosadil znovu Josefík.

„Je škoda, že když srovnáme na 2:2 a máme soupeře na lopatě, lacině inkasujeme třetí gól,“ mrzí Pazderu.

Vítězný gól si v 67. minutě připsal Thon. Broďané se v závěru snažili urvat alespoň bod, na vyrovnání ale nedosáhli. Naopak, v hektické koncovce inkasovali počtvrté, triumf Blanska završil Kapur.

Fotbalisté Uherského Brodu se sobotní porážku 2:4 pokusí odčinit příští neděli v Ostravě, kde na Bazalech vyzvou béčko Baníku.