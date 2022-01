Jednadvacetiletý forvard si na začátku roku natáhl vazy v koleně, část zimního drilu rozhodně vynechá. „Jelikož mu po dlouhé pauze chyběl fotbal, šel si první týden zatrénovat se zlínskou juniorkou. Začal dřív než my, možná to přetáhl. Teď budeme čekat, jak to bude vážné,“ říká trenér ČSK Martin Onda.

Zkušený jednapadesátiletý kouč má jinak k dispozici stejný kádr jako na podzim. V Brodě nikdo neskončil, z hostování se vrátili Kelíšek (Nivnice) s Konečným (Luhačovice), po zranění začal trénovat Pochylý.

„Samozřejmě chceme tým doplnit, posílit, ale není to jednoduché. Hráčů pořád ubývá, všichni se spíš tlačí do vyšších soutěží, což je logické, protože třetí liga je pořád víc amatérská než profesionální, byť na druhé straně my hrajeme víc zápasů než týmy ve druhé lize,“ připomíná.

Kouč Uherského Brodu má nějaké hráče vyhlédnuté, jejich příchod je ale stále ve fázi jednání.

Devátý tým MSFL odstartoval zimní přípravu v úterý, od středy do soboty pak v domácím prostředí na Lapači absolvuje soustředění, které zakončení v sobotu dopoledne přípravný duel s dorostem Slovácka.

Trenér Onda svěřence nešetří. Hráči jsou dvakrát denně na hřišti, večer je posilovna, k tomu různé rozbory u televize. „Odpoledne je nás dvaadvacet, dopoledne ale kluci chodí do práce, takže je nás polovina,“ říká.

Broďané si na zimu naplánovali i tradiční zdravotní a fyzické testy, které se ale odložily.

Dvouměsíční dřinu slováckému celku zpestří několik přípravných zápasů.

„Soupeři pro třetí ligu se strašně těžko vybírají, protože prvoligové týmy mají úplně jiný program, druholigisté jim chvíli dělají sparingpartnery, pak už moc volných termínů není. Proto jsme to každý rok lepili s kvalitními slovenský týmy. Loni se nám to ale nevyplatilo, když několik zápasů bylo zrušeno. I teď už víme, že se duel s Dunajskou Lužnou kvůli vládním nařízením neodehraje,“ posteskl si.

Fotbalisté Uherského Brodu věří, že i tak budou na těžké jarní odvety dobře nachystaní. Slovácký celek je po polovině soutěže devátý, což je nejlepší umístění po podzimu za pět let, co MSFL hrají.

Dvaadvacet bodů dodává Ondově partě relativní klid na práci, příliš vyskakovat si ale taky nemůže.

„Mančafty pod námi mají větší starosti než my, ale zase tak luxusní náskok před nimi nemáme, takže se chceme z toho co nejdříve dostat a brzy se zachránit, ať si jaro užijeme a ostatní se mydlí mezi sebou,“ přeje si kouč.

Při pohledu na aktuální tabulku druhé ligy to vypadá, že by z MSFL mohly sestupovat jenom dva mančafty. „Vypadá to pro nás relativně dobře,“ dodává Onda.