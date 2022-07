Předkolo MOL Cupu -

SK BAŤOV 1930 – ČSK UHERSKÝ BROD 0:5 (0:1)

Branky: 56., 60. a 68. Josefík, 30. Nevařil, 90.+2. Michalec z penalty. Rozhodčí: Zapletal – Koláček, Novák. Žluté karty: Bršlica, Kašík (oba Baťov). Diváci: 350.

Baťov: Vitásek – Kozubík, Kopecký, Kašík, Ondráš – Llanos (72. Štefka), Zapletal (68. Klíma), Skyba (81. Kříž), Krajča (81. Bína), Kadlec – A. Bršlica. Trenér: Gerych.

Uherský Brod: Somberg – Flasar, Tkadlec, Lorenc, Švrček – Strachoň (69. Sedláček), Leskovjan (76. Bartončík), Nevařil, Šmatelka (61. Gettler), M. Michalec (61. J. Michalec) – Josefík (69. Zámečník). Trenér: Pazdera.

Pro tým z Otrokovic, kterému po postupu do vyšší třídy scházelo sedm stabilních borců, to byla první domácí porážka po necelých dvou letech. Naposledy před vlastním publikem neuspěl v září 2020 proti Luhačovicím. Teď ale schytal daleko větší výprask.

„Výsledek je krásný, hovoří za vše. Bylo by asi hodně bohorovné, kdybychom říkali, že jsme nespokojení. Naopak, jsme rádi, že jsme první soutěžní zápas takto zvládli,“ pochvaloval si trenér Uherského Brodu Lukáš Pazdera.

Jeho protějšek Pavel Gerych neměl svým svěřencům ani po debaklu co vyčítat. „Kluky za předvedený výkon chválím. Porážka je pro nás hodně krutá,“ cítí.

Pro oba trenéry šlo o premiéru v nové roli. Zatímco bývalý kapitán Zlína přišel do Uherského Brodu z Luhačovic, domácí Gerych na Baťově povýšil a nahradil ve funkci svého kolegu Petra Zapletala.

Baťov nastoupil do utkání bez sedmi hráčů, kteří vykopali postup do divize.

Domácím citelně scházel nejen nejlepší střelec Tkáč, ale i Gojš, Pavel Bršlica, Žáček nebo Patrik Šiška.

„Pavel Tkáč má po operaci kotníku, ale před sebou má ještě jeden zákrok, takže s ním nepočítáme celou sezonu,“ přiznává Gerych.

Gojš s Pavlem Bršlicou jsou zase v zahraničí, stihnout by měli čtvrté divizní kolo. Šiška je dovolené, Žáček nemocný. I když absencí bylo hodně, posila na Baťov zatím žádná nedorazila. „Budeme se snažit získat někoho z béčka Zlína nebo Slovácka,“ přiznává Gerych.

Naproti tomu Broďané až na dlouhodobé marody dorazili do Otrokovic téměř kompletní. Z posil scházel jen ligový gólman Nemrava, kterému se v den utkání narodil syn Šimon. „Vítězství je hlavně pro něj,“ poznamenal Pazdera.

Jinak v brance nastoupil Somberg, z nových tváří v základní sestavě byli i stoper Tkadlec a záložníci Leskovjan se Slovákem Máriem Michalcem.

Baťov, který byl za bezbrankového stavu nebezpečný, se soupeřem z vyšší třídy stíhal jenom poločas. „Bylo to o druhém gólu,“ ví Pazdera. „Do té doby, než jsme ho dali, jsme museli být pořád pozorní a nic nepodcenit. Kluci šli ale výhře naproti,“ těší nového kouče ČSK.

Favorizovaní hosté ale v první půli naráželi na odpor houževnatého protivníka. Přesto v úvodní dvacetiminutovce párkrát zahrozili, ale Strachoň mířil nepřesně a osamocený obránce Flasar mířil po rohu pouze do připraveného gólmana Vitáska.

Pak přišly i chvíle Baťova. Jeho kapitán Krajča měl na kopačce dva góly, ze stejné pozice ale pálil pokaždé těsně vedle.

„Kluci v prvním poločase plnili taktické pokyny, které jsme si dali. Jelikož máme hodně absencí, věděli jsme, že si to se soupeřem nemůžeme rozdat na férovku. Chtěli jsme hrát ze zatažené obrany, z pevného bloku a vyrážet do protiútoků, což se nám v prvním poločase dařilo,“ pochvaloval si Gerych.

„Za stavu 0:0 jsme měli dvě gólovky, bohužel Pája Krajča ani jednu z nich neproměnil. Brod měl taky několik šancí a po jedné z nich šel do vedení,“ přidal domácí trenér.

Skóre otevřel ve 29. minutě pohotový Nevařil. Poctivý univerzál zblízka dotlačil do sítě míč po akci Mária Michalce a Šmatelky a dorážce Josefíka do břevna.

V závěru prvního poločasu mohli navýšit vedení hostů Mário Michalec se Švrčkem, ale míč do sítě nedostali, těsně před přestávkou pak selhal i Strachoň

Broďané definitivně zlomili odpor krajského rivala po změně stran. Soupeře poslal do kolen Josefík. Hostující kapitán se trefil třikrát v rozmezí dvanácti minut a za stavu 4:0 bylo po zápase.

„Klíčem byl druhým gólem, po kterém se kluci ještě více uvolnili a šli si za tím,“ říká Pazdera.

Celek z Otrokovic druhou půli vůbec nezvládl. „Chtěli jsme hrát stejně, ale fyzická kondice byla na straně Brodu, který nám přidal nějaké góly,“ přiznal Gerych.

Triumf účastníka MSFL zpečetil v nastaveném čase Michalec z penalty. Předtím střídající forvard jednu šanci zahodil.

To však nikomu z hostů nevadilo. „I když je to teprve jeden zápas, v týdnu se nám bude dobře pracovat. Kabina je pozitivně naladěná, o to lépe bude snášet intenzitu tréninku,“ říká Pazdera.

Jeho tým do třetiligové sezony vstoupí domácím duelem s Velkým Meziříčím. Už se ale mlže těšit i na pohárový duel s druholigovým Vyškovem, za který chytá bývalá jednička Brodu Jícha. „Bude to jeho rozlučka u nás,“ uvedl s úsměvem šéf ČSK Josef Hamšík.

Baťov musí na příděl rychle zapomenout. Už za týden při divizní premiéře vyzve béčko ligové Zbrojovky Brno.