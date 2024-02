Mladý tým z Uherského Hradiště vyhrál i třetí zápas, navíc znovu neinkasoval. „Těší nás to, ale pořád je to jenom příprava. Je to nějaký odrazový můstek. Je to samozřejmě lepší, než kdybychom dostávali nějaké hloupé branky,“ ví dobře Němčický.

Rezerva Slovácka v sobotním utkání zkoušela i dva nové hráče. V brance byl Slovák Balciar, celý zápas rovněž odehrál i jeho krajan Novák. Další možnost ukázat se dostal i Korejec Kim či Afričané.

„Zápas nám ukázal věci, které nám fungují, ale i nedostatky, na kterých musíme zapracovat,“ míní Němčický.

Slovácko se na start ligy naladilo výhrou. V generálce zdolalo Podgoricu

„Strání se na nás chtělo vytáhnout. Některé zákroky sice byly až za únosnou hranicí a byly spíše záludné, ale i takové zápasy ve třetí lize budou. Musíme se s tím vyrovnat. Pro naše mladé kluky to byla dobrá zkouška,“ uvedl domácí trenér.

V duelu ale bylo k vidění daleko víc nedovolených zákroků, zbytečných faulů. „Spousta kluků prošla akademií Slovácka, chtěla se předvést, čemuž já rozumím. Já mám podobné zápasy rád,“ přiznal s úsměvem nový kouč Strání Vladimír Beker.

I přes těsnou porážku byl spokojený. „Bylo to velice slušné. Pro nás super zápas,“ pochvaloval si.

Hosté nastoupili bez kanonýra Mikloviče, který je na dovolené v Thajsku, nehrál ani Bartošek.

Jinak dal kouč Beker znovu prostor všem hráčům, protočil osmnáct hráčů. „Chceme, aby hráli všichni. První poločas jsme odehráli v silnější sestavě, utkání bylo vyrovnané. Bohužel jsme dostali gól, když jsme si špatně převzali hráče. Kluci to ale jinak odmakali, byli odvážní. Slovácku jsme byli vyrovnaným soupeřem. Byly tam i nějaké šance. Už je vidět rukopis z tréninku,“ těší nového trenéra Strání.

Utkání mělo hlavně v první půli výborné tempo. Oba týmy hrály rychle, důrazně, vytvářely si šance. Jako první zahrozil hostující Mario Michalec, zimní posila z Uherského Brodu ale gólmana Barciala nepropálila.

Broďané s Baťovem dvakrát udeřili po rohu, zkoušeli dva slovenské stopery

Prosadil se až Štěpán Břečka. Záložník Slovácka B ve 30. minutě napálil břevno, odražený balon se k němu ale vrátil a mladý středopolař duel rozhodl.

Domácí v první půli zahrozili hlavičkou stopera Onuohy, jenž mířil vedle. Na druhé straně Maria Michalce po rohu vychytal brankář.

Pikantní duel odehrál v sobotu dopoledne na Bělince Robin Holík. Krajní obránce nosí dres Strání, ale ve Slovácku B pracuje jako kondiční trenér, takže nastoupil proti svým svěřencům.

„Byl to kvalitní a hodně důrazný zápas. První poločas byl vyrovnaný, z obou stran měl větší kvalitu. Po prostřídání bylo v naší hře hodně ztrát, už jsme neudrželi balon nahoře, takže jsme spíš běhali bez něj. Už to od nás nebylo tak dobré,“ uvedl Holík.

Divizního lídra přijelo na Bělinku podpořit i pár desítek příznivců, Strání tak mělo v Kunovicích domácí prostředí.

„Fanoušci nás hodně podporují, jezdí s námi i ven, za což jim musíme poděkovat,“ dodal Holík.

Fotbalisté Strání další zápase sehrají příští pátek v Častkovcích, Slovácko B za týden doma na kunovické Bělince vyzvou Hostouň.