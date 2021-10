Celek z Uherského Hradiště odpověděl zakončením Pernici, kterého vychytal gólman Střalka. Hned z následujícího rohu ale domácí udeřili. Na přední tyč si seběhl Juroška, který pohotově uklidil balon do sítě. „Jinak se v první půli přelévala hra z jedné strany na druhou. My jsme byli šťastnější. Dali jsme branku, kdežto hosté ne,“ poznamenal Botek.

Domácí nastoupili do utkání bez hráčů z nejvyšší soutěže, cestu za třemi body jim ztěžoval nejenom připravený soupeř, ale i nepříjemný vítr, který si s míčem ve vzduchu krásně pohrával.

„Oproti předcházejícím zápasům jsme nehráli tak dobře. I když jsme samozřejmě zklamaní z toho, že inkasujeme gól šest minut před koncem, protože jsme si mysleli, že už těsné vedení udržíme až do konce, ale celkově je nerozhodný výsledek spravedlivý,“ uznal sportovně.

