„Samozřejmě každý brankář chce pravidelně chytat, ani jí nejsem výjimkou. Budu makat a rvát se o šanci. Doufám, že toho odchytám co nejvíc. Samozřejmě budu plně respektovat rozhodnutí trenéra,“ říká nová posila Kroměříže.

Zatímco Hanáci nyní mají dva kvalitní gólmany, slovácký celek ostrouhá. Pár týdnů před startem MSFL přišel o svoji oporu.

„Jsem hráčem Zlína, takže s tím nemohli nic moc udělat. Chápu, že na mě byli naštvaní. Věřím, že se to postupem času zklidní. Na Brod nedám dopustit, tamních lidí si hrozně moc vážím,“ prohlásil Dostál.

Zlínský odchovanec dříve hostoval v Hulíně, teď bude ve třetí lize vypomáhat konkurentovi.

„Chci hrát nahoře, rvát se o postup. Kroměříž má ambice, výborný tým, klidně můžeme být po podzimu první,“ věří.

I když většinu letní přípravy absolvoval pod vedením kouče Ondy v Uherském Brodě, nedávno se přesunul na Hanou. V novém týmu odchytal dva remízové zápasy s béčkem Slovácka a Valašským Mezíříčím. Na prostředí i spoluhráče už si zvykl.

„Z dřívějšího působení znám Masaře, Zavadila nebo Patrika Červenku,“ uvedl.

V Kroměříži je nádherný areál

Velký rozdíl mezi oběma kluby nevidí. „V Kroměříži jsou výborné podmínky, nádherný areál. Ani v Brodě na Lapači to však není vůbec špatné. Sice Orelský stadion není tak útulný, ale zase tam vždycky panovala vynikající atmosféra,“ oceňuje.

Že zůstává v MSFL, mu tolik nevadí. Přitom v zimě měl namířeno do Prahy. V lednu zkoušel štěstí ve Viktorii Žižkov. „Bylo to domluvené přes jednoho agenta na základě videí. Chtěli mě vidět, tak jsem se s nimi deset dnů připravoval,“ líčí.

„Nechal jsem tam všechno, odchytal jsem i přípravný zápas proti Varnsdorfu. Bohužel klub měl pod smlouvou hned tři brankáře, takže to nedopadlo,“ mrzí zlínského rodáka.

Po angažmá v profesionální soutěži touží už dlouho. Kromě Žižkova byl v kontaktu i s jiným druholigovým klubem, ale nakonec to kvůli pandemii koronaviru vyšumělo. „Jelikož další nabídka z vyšší ligy nepřišla, dohodl jsem se s Kroměříži,“ říká.

Zajímavý začátek

Soutěžní premiéru v dresu Hanácké Slavie si odbude paradoxně právě na Orelském stadionu, který byl poslední dvě sezony jeho domovským stánkem. V sobotu už Dostál přijede k řece Olšavě jako soupeř.

„Samozřejmě je to hodně pikantní. Já mám ale podobně vyhecované zápasy rád. I když teď to bude pro mě hodně specifické a tlak větší,“ uvědomuje si. „Kdybychom hráli doma, tak by to nebylo tak vyhrocené, ale díky tomu, že se hraje v Brodě, kam jsem dva roky dojížděl a navíc hned v prvním kole nové sezony, tak to bude hodně speciální,“ přidává.

Žádné hecování s bývalými spoluhráči neplánuje, před vzájemným soubojem zůstává v klidu. Pouze v kabině vypsal pro spoluhráče svačinku za vítězství.