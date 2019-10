Domácí tým derby rozhodl pěti brankami v rozmezí od 63. do 75. minuty. Soupeře načal Chwaszcz, dvě branky dal rovněž Pospíšil. Na demolici protivníka se podílel také Josefík.

„Zápas byl o prvním gólu, který jsme dali my. Pro mě to bylo trošku atypické utkání, protože jsem ještě před třemi měsíci byl na lavičce Otrokovic. Pořád je to čerstvé, ale nic osobního to nebylo. Všechno v rámci fair-play. Potřebovali jsme vyhrát, protože pořád máme málo bodů. Jsem rád, žen jsme to zvládli,“ oddechl si kouč Uherského Brodu Miroslav Ondrůšek.

Domácí hráči za nejvyšší výhru sezony obdrží do trenéra delší volno a na úterním tréninku i občerstvení. „Kluky osobně motivuji na každé utkání, ale na zápas s Otrokovicemi jsem vypsal dvojnásobné prémie,“ usmívá se Ondrůšek.

Broďanům k triumfu pomohla i znalost soupeře. „Samozřejmě jsem kluky upozorňoval na jejich přednosti. Celkem jsme si soupeře pohlídali, hosty jsme pustili jenom do dvou šancí,“ řekl Ondrůšek.

Klíčové chvíle přišly až po hodině hry. Nejprve Malenovský vyhrál důležitý hlavičkový souboj ve středu hřiště a Chwaszcz dorazil balon do sítě, následně Josefík zblízka uklidil míč za bezmocného gólmana Semanka po centru z levé strany.

Na 3:0 zvýšil z penalty Chwaszcz. Pak se dvakrát prosadil Pospíšil a bylo hotovo. „Výsledek je pro hosty krutý,“ ví Ondrůšek. „Otrokovice byly do prvního gólu více než vyrovnaným soupeřem. Místy byli lepší a měli více ze hry. Naštěstí svoje příležitosti neproměnili, podržel nás gólman,“ chválil Dostála domácí trenér.

Viktorka čekala na konec, druhou půli absolutně nezvládla.

Fortuna MSFL, 11. kolo

ČSK Uherský Brod – FC Viktoria Otrokovice 5:0 (0:0)

Branky: 63. a 67. z penalty Šimon Chwaszcz, 71. a 75. Kryštof Pospíšil, 65. Robin Josefík

Rozhodčí: Páral – Macrineanu, Slováček (Mudra)

Žluté karty: Vavřík, Přikryl (oba Otrokovice)

Diváci: 223

Uherský Brod: Dostál – Flasar (81. Sedláček), M. David, Vrága, R. David - Pospíšil (86. Franc), Malenovský, Josefík (88. Kociňák), Sklenář, Mančík (77. Jaroněk) - Chwaszcz. Trenér: Ondrůšek.

Otrokovice: Semanko – Fiala, Dekleva, Přikryl, Vavřík, Minx (65. Dnistrianskyi), Jasenský (72. Mozol), Vybíral, Bahounek (60. Minář), Vašulka (72. Novák), Mlýnek. Trenér: Hubník.