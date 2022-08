I když je stále hráčem druholigové Chrudimi, na východ Čech se vracet nechce. „Přišel tam nový trenér a já cítil, že nedostanu tolik prostoru jako loni na podzim, proto jsem odešel,“ vysvětluje.

Broďané o vysokého zadáka stáli už v zimě, tehdy ale kývl na nabídku konkurenčního Znojma. „Zdálo se mi to perspektivnější, ale teď už chci zůstat tady,“ říká.

Vyšší soutěže se ale nevzdává. Na to je pořád příliš mladý. Čtyřiadvacet let není žádný věk. Cítí, že do druhé ligy se klidně může zase vrátit. „Pořád mě to láká,“ přiznává. „Ve fotbale se navíc může stát cokoliv,“ přidává.

Pokud se mu bude v Uherském Brodu dařit, kluby z profesionálního fotbalu jej rády vezmou do svých řad.

Proti Velkému Meziříčí i Kvítkovicím patřil borec s číslem devatenáct na dresu k nejlepším hráčům ČSK. V závěru pátečního duelu dokonce skóroval, ale ani přesná hlavička hostům další body do tabulky nepřinesla.

Slovácký celek v souboji krajských rivalů padl 1:3. „Chtěli jsme si odtud odvést nějaké body, ale nepodařilo se,“ štve Tkadlece.

Přitom Broďané nebyli v první půli o nic horší než soupeř, který ale po dvou ranách z dálky nečekaně udeřil. „První střela nebyla tečovaná, ale zaplavala. Víťa (Nemrava – pozn. red.) říkal, že nic neviděl. Před druhým gólem jsme mírně propadli, jejich hráč to trefil se štěstím,“ míní.

Jinak moc možností ke skórování si žádný z týmů v úvodní části nevypracoval.

„Hlavně na začátku to bylo dost vyhrocené. Hodně kluků to bralo jako velké derby, za mě to ale rozhodčí až moc pouštěl. Byly tam fauly na obě strany, mohl to víc krotit,“ míní Tkadlec.

Podle hostujícího obránce byl k vidění zajímavý a vyrovnaný zápas. „Sice hřiště bylo nic moc, ale snažili jsme se hrát fotbal. Bylo to nahoru a dolů,“ říká. „My jsme měli tři nebo čtyři náznaky šancí nebo dobré střely, ale štěstí stálo na jejich straně,“ pokračuje.

Broďané musí na porážku 1:3 z Otrokovic rychle zapomenout, už v úterý doma hostí v rámci 1. kola celostátního MOL Cupu druholigový Vyškov. „Moc se na to těšíme. Snad dobře zregenerujeme a připravíme se na to. Věřím, že přijde hodně lidí a doma budeme favoritovi hodně nepříjemným soupeřem. Porveme se o postup,“ slibuje Tkadlec.