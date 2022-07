V sobotním duelu na hřišti divizního Lanžhotu se gólově prosadili Robin Josefík a Libor Nevařil.

„Skóre se nám podařilo otevřít po půlhodině hry, kdy dostal Josefík míč na střed hřiště, obešel domácího obránce a podél gólmana skvěle zakončil. Ještě víc mě potěšila druhá gólová akce, do níž se zapojili téměř všichni hráči. Byla to krásná vědomá akce s otočením těžiště hry. Následoval centr, uzavření prostoru na zadní tyči, zpětná přihrávka do brankového území, kde už byl ve správnou dobu na správném místě Libor Nevařil, jenž skóroval takřka do prázdné branky. Srdce fotbalového fanouška muselo při této akci zaplesat," pochvaloval si Pazdera.

Nového kouče těší také fakt, že po dvou odehraných zápasech svítí na kontě inkasovaných gólů jedna velká nula.

„Branku jsme nedostali, což je určitě pozitivní. Na druhou stranu si musíme nalít čistého vína. Soupeř si vypracoval velice zajímavé gólové akce. Při jeho šancích nás podržel Nemrava. Ale od toho tam přece je a ukázal, že je to velmi kvalitní gólman. Přesto si musíme chyby vyhodnotit, abychom se posouvali dál," ví dobře.

V minulosti těžil ČSK Uherský Brod zejména ze standardních situací. Budete chtít na tento trend navázat?Určitě navážeme na to dobré a budeme chtít odbourat to špatné. Standardní situace jsou v zápase důležitým aspektem. Pokud je tým v této činnosti silný, je potřeba toho náležitě využít. Soupeři však přemýšlí stejně, proto musíme být obezřetní také v obranné fázi, abychom zbytečně neinkasovali. Když v zápase prohráváte, je těžké výsledek otáčet. To musí mít hráči na paměti."

Jste spíš zastáncem prešovského betonu a pak rychlého přechodu do útoku, nebo hodláte praktikovat totální fotbal, kdy zápas skončí třeba divokým výsledkem 4:3 a diváci nakonec odcházejí spokojení, že viděli spoustu gólů?

Samozřejmě je hezké hrát na hodně gólů a hodně šancí. Ale vždycky musíte herní styl přizpůsobit tomu, jaký máte hráčský materiál. Snažím se být trenérem, který je progresivní a chce jít s dobou. Na druhou stranu musíme respektovat i soupeře, který stojí proti nám. Výsledek naplánovat nejde. Co můžeme ovlivnit, je hra, s níž se hodláte prezentovat. My máme před zápasem nějaký cíl a toho chceme na hrací ploše dosáhnout."

Jak jste se za tu krátkou dobu dokázal sžít s týmem a jak probíhá krátká letní pauza. Na co jste se zaměřili?

Skočil jsem do třetiligové vody rovnýma nohama, tak věřím, že se hned neutopím (smích). Příprava je velice krátká, takže se do ní snažíme dostat všechny prvky. Někteří hráči snášejí tréninkové dávky hůř, někteří lépe. Je vidět, že nás čeká ještě spoustu práce. Co se týče přístupu, tak v něm nevidím žádný problém. Všichni chtějí poctivě pracovat."

ČSK Uherský Brod opustili oba gólmani. Filip Jícha přestoupil do druholigového Vyškova, Petr Kratochvíl má namířeno do Nivnice. Koho tedy uvidí diváci mezi třemi tyčemi?

V prvním přípravném zápase proti dorostu Slovácka jsme zkoušeli dva nové gólmany. Poločas odchytal Jakub Somberg ze Zlína, ve druhé půli se mezi třemi tyčemi objevil nadějný Petr Kozelek z Hodonína. Oba udželi čisté konto, takže s jejich výkony jsem byl spokojen. Proti Lanžhotu nastoupil v brance v základní sestavě zkušený Vít Nemrava a určitě nás podržel. Mohu prozradit, že dva z těchto tří gólmanů budou nakonec v kádru Uherského Brodu.

V prvním kole MOL cupu narazí ČSK Uherský Brod na divizního nováčka SK Baťov. Soupeře máte dobře načteného z doby, kdy jste jako trenér působil v Luhačovicích. Předpokládám, že očekáváte postup do druhého kola, v němž by nás čekal atraktivní souboj s druholigovým Vyškovem na domácím hřišti. Jak moc vážně přistupujete k poháru, berete ho jakou součást přípravy, nebo chcete dojít co nejdál?

Teď budu trochu neskromný. Pohár je pro jakéhokoliv účastníka nejkratší cestou do fotbalové Evropy. Naší ambicí je potkat tým z vyšší soutěže a změřit s ním síly. Vzhledem k této skutečnosti k němu přistupujeme se vší vážností. Baťov je soupeř, který proletěl krajským přeborem a všechny doslova válcoval. Nic nesmíme podcenit a nastoupíme v nejsilnější sestavě. Nechceme se ohlížet na soupeře, chceme mu vnutit naši hru. Nemám rád slovo musíme, ale postup je pro nás priorita.

Prozraďte fanouškům něco z osobního života. Jste ženatý a máte děti?

Pokud jde o vztah, tak žiji sám. To je taková moje životní prohra, že jsem nedokázal udržet rodinu pohromadě. Jinak mám dva super kluky. Jednomu je pět a druhému jsou dva roky. Jsou to moje zlatíčka, na která nedám dopustit. Po prohraném zápase mě dokážou vždycky nakopnout do dalšího týdne. Jinak bych si kolikrát přál, abych si fotbalové věci netahal domů. Ale fotbal je droga, životní styl, který jsem si zamiloval. Být součástí týmu, party je k nezaplacení a jsem rád, že po kariéře hráče mohu pokračovat v trenérské roli.

Autor: Petr Zpěvák