S přístupem i důsledností svých svěřenců byl spokojený. „Pracovali jsme velice dobře,“ říká Pazdera.

„Klukům jsem hned po utkání řekl, aby si výkon ponechali v hlavě a hned příští týden jej potvrdili doma s Frýdlantem. I když samozřejmě vím, že příští zápas bude diametrálně odlišný nejen kvůli tomu, že budeme hrát doma, na těžkém terénu a s jiným soupeřem, ale náš výkon proti Baníku je právě ta cesta, kterou se i příště chceme vydat,“ pokračuje.

MSFL, 11. kolo -

FC BANÍK OSTRAVA B - ČSK UHERSKÝ BROD 2:0 (1:0)

Branky: 37. Jan Juroška, 91. Emmanuel Lucky Gyang. Rozhodčí: Grečmal - Dedek, Šafrán (Křižák). Žlutá karta: Lorenc (Uherský Brod). Diváci: 195.

Uherský Brod: Somberg – Kadlček (87. Zámečník), Lorenc, Švrček (67. Gettler), Strachoň, Josefík, Venený, Michalec, Šmatelka (67. J. Michalec), Leskovjan (87. Sedláček), Flasar. Trenér: Pazdera.

Nedělní dopolední duel nabídl slušný fotbal, ale málo vzruchu a vyložených šancí.

Hosté dobře vykrývali prostory, nepouštěli favorita, který více držel míč na svých kopačkách, k nějakým extra příležitostem.

Broďané naopak po zisku míče vyráželi dopředu, žádnou nadějnou akci ale nedohráli. „Vždycky nám chyběl pověstný krůček,“ posteskl si kouč ČSK.

Baník poslal do vedení ve 38. minutě Juroška. Zkušený krajní obránce, který odešel do Baníku ze Slovácka, se prosadil po náběhu do šestnáctky a střelou pod břevno. „Byla to hrubá chyba jednotlivce. Bohužel jsme u této situace, která nebyla nijak překvapivá a rozhodně jí šlo předejít, zaspali,“ mrzí Pazderu.

V závěru první půle našel Fulnek Barkova, který ale ve vyložené pozici promáchl.

Domácí kouč Chalupa o přestávce protočil sestavu, do hry poslal tři nové hráče.

Broďané ale byli dál trpěliví, poctiví a protivníka do šancí takřka nepouštěli. „Jsem rád, že hráči po obdržené brance nesklopili hlavu, ale naopak šli za vyrovnáním, na které bohužel nedosáhli,“ uvedl kouč slováckého celku.

Hosté byli nejblíže gólu v 80. minutě, balon po teči Strachoně ale skončila těsně vedle. Mezi tři tyče se nevešla ani hlavička kapitána Josefíka chvíli před koncem.

Juniorka Slovácka B pěti brankami přestřílela Blansko a přiblížila se Rosicím

Juniorka Baníku zlomila odpor houževnatého soupeře až v závěru. Gyang z úhlu prostřelil Somberga a upravil na 2:0.

Domácí měli na konci i další šance, ale pokus Shattima vytáhl brodský gólman na roh a Zálešák přečíslení tři na dva zazdil.

„Kluci utkání slušně odmakali a i přes prohru máme na čem stavět,“ říká Pazdera.

Bývalý kapitán Zlína se do Ostravy, kde prožil 2,5 roku, rád podíval. „Vždycky je příjemné, když se vracíte někam, kde to znáte a kde jste prožil kus svého života. Pro mě to bylo příjemné setkání se známými lidmi. Podíval jsem se na zrekonstruované Bazaly, které jsem jako hráč nezažil,“ prohlásil.

Díky působení v Baníku si mohl ve společnosti masérů a fyzioterapeutů prohlédnout zázemí slavného stadionu, podívat se i do míst, kam se běžný fanoušek nedostane.