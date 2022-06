Kromě obou účastníků MSFL se finančního postihu "dočkal" i delegát utkání Zdeněk Hulcký. „Za administrativní pochybení delegované osoby vyfasoval pokutu ve výši 1.500 Kč."

Zdroj: Barbora Sedláčková

Asi čtyřicítka fanoušků jihomoravského klubu činila problémy už před vypuknutím samotného zápasu, který byl zahájen až o 17 minut později. Vinou nevhodného chování hostujícíh příznívců a častého používání pyrotechniky se utkání několikrát muselo přerušovat. Poprvé se tak přihodilo už v 9. minutě, podruhé o 11 minut později, tentokrát se nehrálo téměř čtvrt hodinu.

„Prostě parta lidí k nám přijela udělat bordel. Vůbec to nechápu. Nevím, co to mělo znamenat, jestli nějaký protest nebo co. Byli totálně mimo. Přitom když jsme hráli ve Znojmě, bylo v domácím sektoru vlajkonošů asi sedm lidí. Opravdu s nimi nešlo nic moc dělat. Byli šílení, chovali se jako blázni,“ nechápal nedávný trenér Uherského Brodu Martin Onda.

Znojmo nakonec ve svém posledním zápase sezony po dvou brankách Oklešťka a jedné trefě Štrombacha zvítězilo 3:1, za domácí se prosadil pouze Michalec.

Oba kluby i výše uvedený delegát Hulcký se proti trestům ještě můžou odvolat.