„Chválím iniciativu klubů, že se dokázaly spojit, rozebrat situaci. Doteď mi přišlo, že námi volení funkcionáři na Moravě čekají na nějaké zázraky. Vůbec nám o ničem neinformovali,“ zlobí se trenér fotbalistů Uherského Brodu Martin Onda.

Padesátiletý kouč se zájmem sledoval zprávy z Čech, kde každou novinkou zveřejnili. Řešilo se, co dál. Ve východní části republiky byl klid.

„Myslím si, že hráči, trenéři i funkcionáři si zasloužili nějaké informace, třeba i ty negativní. V poslední době mi přišlo, že šéfem fotbalu je Blatný. Kromě něj se totiž k situace ve sportu nevyjádřil,“ diví se.

Také kouč ČSK se minulý týden konečně dočkal alespoň nějaké novinky. Kluby z Moravskoslezské fotbalové ligy už si stanovily předběžný harmonogram dohrání tolika kol, aby mohla být uzavřená tabulka.

Aby všechno klaplo a soutěž se mohla v omezeném módu dohrát, musí se třetiligisté vrátit ke společnému tréninku nejpozději v pondělí 3. května.

„Nyní víme, že před případným restartem soutěže budeme mít minimálně tři týdny na přípravu, což je rozumné. Sám jsem podobnou dobu navrhoval. Alespoň se trošičku posune hranice mezi mužstva, které už nyní jedou naplno a mezi ostatními celky, co zatím jenom se sporttestery běhají někde po lese,“ prohlásil.

„Samozřejmě mám na mysli plnohodnotný trénink, tedy celý mančaft pohromadě. Trénování po šesti či deseti hráčích, o dvou ani nemluvě, je úplně o ničem,“ přidává.

Na podzim se v MSFL stihlo odehrát jen jedenáct kol ze sedmnácti. Už před sezonou bylo stanoveno, že k tomu, aby měla konečná tabulka platnost, musí se odehrát více než padesát procent zápasů.

V praxi to znamená, že do konce června by měly kluby ze třetí nejvyšší soutěže odehrát sedm kol. Aby se toto podařilo, musela by se soutěž rozběhnout nejpozději o čtvrtém květnovém víkendu.

„Hrálo by se o šesti víkendech, plus k tomu jedna vložená středa. Za poslední červnový den totiž nemůžeme jít,“ vysvětluje Onda.

I když se třetí liga rozjede, nikdo nezaručí, že se dohraje. Otazníků je stále dost, problémů se mužstva v této zvláštní době jenom tak nezbaví. „Dopředu se musí říct, zda a kolik týmů bude sestupovat, jestli někdo půjde nahoru, nebo se zápasy odehrají jenom jako příprava na další ročník, což je taky jedna z možností,“ uvedl.

MSFL je na tom ze všech amatérských soutěží nejhůř. Zatímco profesionální druhá liga má třeba jako divize jenom čtrnáct účastníků, ve třetí lize nyní nastupuje osmnáct mančaftu. „Ukazuje se, že to byl totální nesmysl. Klobouk dolů před tím, kdo toto vymyslel,“ pronesl ironicky.

Broďané ovšem i přes všechna úskalí hrát chtějí. „Nemůžeme být furt jenom zavření doma. Nechápu, že můžu jít do práce, obchodu, vykonávat jiné činnosti, ale ven na hřiště nesmím,“ kroutí hlavou.

„Už teď se bojím toho, jak to bude s návratem dětí do škol a na sportoviště. Za ten rok, co nic nedělaly, si odvykly na režim, na vše,“ dodává Onda.