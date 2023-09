Až na sedmý pokus to vyšlo! Fotbalisté Slovácka B po třech remízách a třech porážkách slaví první výhru v letošním ročníku MSFL. Mladý celek z Uherského Hradiště zvládl středeční vložené utkání 17. kola, na kunovické Bělince zdolal Blansko 2:0 a posunul se na čtrnácté místo.

Fotbalisté Slovácka B zdolali Blansko 2:0 | Video: Libor Kopl

Odpor houževnatého soupeře v závěrečných pěti minutách zlomili Jaromír Srubek a Rigino Cicilia.

„Dneska jsme to chtěli urvat jakýmkoliv způsobem, což se nám nakonec povedlo, i když zápas nebyl v žádném případě jednoduchý,“ říká asistent trenéra Slovácka B Darko Šuškavčevič.

„Věděli jsme, že má Blansko dobrý tým. Viděli jsme ho ve třech předcházejících zápasech a i u nás potvrdil svoji kvalitu, o to je naše vítězství cennější,“ přidal spokojeně.

Béčku Slovácka k důležitému triumfu pomohli borci z FORTUNA:LIGY. Srubek i Cicilia skórovali, své si odehráli i Brandner s Juroškou, který byl stejně jako v neděli nejaktivnějším hráčem v bílém dresu.

Stoper Slovácka B Jaromír Srubek po zápase s Blanskem

Zdroj: Libor Kopl

„Je potřeba kluky pochválit. Není jednoduché pro ně přijít a pomoct. Sice mají kvalitu, ale když nejsou mentálně připravení, někdo to mají těžké. Tentokrát nám ale všichni čtyři pomohli. Právě díky jsme to zvládli,“ uvědomuje si.

I když béčko Slovácko mělo herně navrch a po celé utkání dobývalo blanenskou defenzivu, moc šancí si v zápase nevytvořilo.

„Blansko hrálo v bloku, pozorně, těžko jsme se prosazovali. Nebyl nikdo, kdo by to individuálně zvládl, prosadil se. Nám ale bylo, jestli to urveme ze hry nebo ze standardky. Potřebovali jsme tři body,“ říká Šuškavčevič.

Broďané nezachytili úvod, prohráli v Karviné. Trenér Šebesta šetřil opory

Klíčové chvíle přišly až v samotném závěru. V 86. minutě nacentroval Břečka míč do šestnáctky, Okoromi hlavou trkl odvracený balon před sebe a pohotový Srubek byl u u něj dříve než hostující gólman Nešetřil. O útočný faul v žádném případě nešlo, takže důrazný stoper mohl slavit se spoluhráči vítěznou branku.

Vzápětí se po rychlém brejku a přihrávce Okoromiho prosadil Cicilia a bylo hotovo.

Jinak si domácí tým mnoho šancí ke skórování nevypracoval. V úvodní části jen několikrát střílel nepřesně Juroška, po změně stran pálil po rohu stoper Holásek, jehož pokus bravurně vyrazil Nešetřil.

Po hodině hry se do zakončení dostal i nevýrazný Cicilia, mířil ovšem vedle.

Blansko dobře bránilo, směrem dopředu ale příliš nebezpečné nebylo. Hosté v úvodní části hrozili jen po únicích Gimsaye, po změně stran už byl gólman Andres téměř bez práce.

Až v nastaveném čase trefil prostor mezi tyčemi po zpětné přihrávce Feik, ale skóre 2:0 už se nezměnilo.

Fotbalisté Slovácka B zakončí anglický týden v sobotu v Hodoníně.

MSFL, vložené 17. kolo -

1. FC SLOVÁCKO B – FK BLANSKO 2:0 (0:0)

Branky: 86. Srubek, 90. Cicilia. Rozhodčí: Zapletal - Grečmall, Labaš (Březáček). Žluté karty: Holman, Feik, Sedlák, Chyla (všichni Blansko). Diváci: 75. Střely na branku: 3:3. Střely mimo: 8:1. Rohy: 7:3. Ofsajdy: 1:2.

Slovácko B: Andres – Tomeška, Srubek, Holásek, Břečka - Brandner (90.+3 Stropsa), Kočí, Severa, Juroška (60. Okoromi) - Koryčan (77. Kratochvíla), Cicilia. Trenér: Němčický.

Blansko: Nešetřil – Chyla, Feik, Porč, Holman (77. Studený), Kocůrek (65. Jaroš), Tulajdan (58. Sedlák), Rajčinec (58. Jambor), Smrčka, Gimsay, Kamenský. Trenér: Vorlický.