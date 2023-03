FOTOGALERIE/ Nevyšlo to před týdnem, nevyšlo to ani nyní. Mladíci fotbalového Slovácka po domácím nezdaru s Vrchovinou v sobotu odpoledne nestačili na zachraňujícího se Znojmo, na jehož pažitu prohráli 0:1.

Znojemští fotbalisté (modří) brali druhou výhru jara. Doma porazili 1:0 v 19. kole MSFL celek 1. FK Slovácko B. | Foto: Deník/Lubomír Budný

„Celý zápas jsme Znojmo dobývali. Jejich fotbalisté hráli na brejky, ne na umělecký dojem. Dali první branku, nám chyběla finální kvalita," posteskl si kouč slováckého mančaftu Pavel Němčický. O prohře jeho svěřenců rozhodla trefa střídajícího Puty ze 60. minuty.

Víkendové kolo výrazně ovlivnilo počasí, vinou kterého první tým Slovácka nesehrál zápas na půdě Jablonce. Do hlav trenérských štábů se tak vtloukla myšlenka, zda na jihu Moravy nevyužijí některé hráče z „áčka".

„V jeden okamžik jsme o tom skutečně uvažovali," připustil Němčický. „Bylo to však hodně na poslední chvíli. Dozvěděli jsme se to půl hodiny před odjezdem. Kdyby bylo více času, tak určitě někoho vezmeme. Příležitost tak dostali mladí kluci, brali jsme to jako realitu. Vůbec jsem o tom nespekuloval," uzavřel Pavel Němčický.

Rezerva Slovácka bude o první jarní body usilovat v neděli 19. března, doma přivítá Hranice.

MSFL, 19. kolo

Znojmo - Slovácko B 1:0

Branka: 60. Putu. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Rosický - Nápravník, Denev. Diváci: 150.

Znojmo: Škugor – Baaloul (46. Prágr), Trajković, Bartůněk, Ivanović, Pálfi (46. Lukčo), Outtara Dao (46. Putu), Kilibarda, Suchý, Ledecký (77. Kartišovs), De Vasconcelos. Trenér: Rui Capela.

Slovácko B: Velich – Stropsa (90.+1 Kabelka), Kratochvíla (72. Šlechta), Aldin, Kočí, Bartoš, Koryčan (72. Polák), Juroška, Kudela, Yohanna, Merdovič. Trenér: Pavel Němčický.