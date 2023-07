Tenhle zápas nebavil snad nikoho. Fotbalisté Slovácka B v úvodním přípravném duelu hráli se slovenským třetiligovým týmem RSC Hamšik Academy bez branek.

Fotbalisté Slovácka B na hřišti v Sadech zahájili letní přípravu na další sezonu ve třetí lize. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Výsledek 0:0 odpovídá dění na trávníku,“ poznamenal asistent trenéra Slovácka B Darko Šuškavčevič.

„Oboustranně to byl velice podprůměrný třetiligový fotbal. My jsme předvedli strašně málo. Jediné, za co mohu kluky pochválit, jsou fyzické parametry, že utkání zvládli v těžkých podmínkách uběhat, ale jinak kvalita byla nulová,“ prohlásil natvrdo Šuškavčevič.

Přípravný fotbal -

1. FC SLOVÁCKO – RSC HAMŠIK ACADEMY 0:0

„Za celé utkání jsme si nevytvořili žádnou šanci, stejně byl na tom i soupeř. Kdybychom hráli s jiným mančaftem, dostali bychom trojku za poločas. Soupeř sice na Slovensku hraje třetí ligu, ale v naší třídě by byl poslední,“ má jasno.

Akademie Marka Hamšíka, která působí v Banské Bystrici, má v kádru stejně jako Slovácko B samé mladé hráče, jen dva borci byli starší.

Zatímco s Pohronie obdržela šest branek a prohrála 1:6, v Uherském Hradišti neinkasovala, uhrála bezbrankovou remízu.

„Je pravda, že týden trénujeme, kluci mají těžké nohy, k tomu bylo horko, ale v utkání opravdu nebyla jediná akce, opravdu vůbec nic, co bych mohl zmínit. I přes tu všechno únavu toho bylo strašně málo,“ láteří Šuškavčevič.

Společně s kolegou Němčickým se pokusí mužstvo zvednout, posunout na nějakou úroveň. „Bohužel času je málo, práce moc,“ ví bývalý ligový stoper.

Juniorka Slovácka další zápas sehraje ve středu proti diviznímu Strání, za týden v sobotu se pak postaví béčku Rapidu Vídeň.

V Uherském Hradišti již nepočítají s Tadeášem Koryčanem. Přerovský odchovanec sice neuspěl na testech v Líšni, ale na podmínkách se domluvil na Slovensku v Prešově.