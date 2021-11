Někdejší kapitán ČSK se po skončení hráčské kariéry sžívá s novou rolí. V týmu účastníka MSFL působí jako asistent trenéra Martina Onda, stal se jeho pravou rukou, důležitým pomocníkem. „Má role ale není úplně jasně určená,“ říká opatrně Richard David.

Z pozice hráče do realizačního týmu se měl přesunout už loni. Situace se však vyvinula jinak a zkušený středopolař dál nastupoval. Letos až na jeden krátký pobyt na place vůbec nebyl, zápasy sledoval zpoza postranní čáry.

„Jsem běžný asistent, ani nechodím na všechny tréninky. Když jsem na hřišti, na starosti mám úvodní část, rozcvičku, nějaké věci s balonem. To ostatní má na starosti hlavní kouč,“ líčí.

Při domácích duelech překvapivě nesedává na střídačce, ale chodí spíš na druhou stranu, aby měl klid a lepší přehled nejen o dění na trávníku, ale i o hráčích, co se pohybují dále od hlavní tribuny.

„Moje funkce je spíše pozorovací. Velký vliv na výsledky nemám,“ tvrdí. „Spíš zapisuji hlavní momenty. Věci, které mě zaujaly. Trenér pak při stříhání videa má trošku ulehčenou situaci. Nemusí danou akci dlouho hledat,“ říká.

Sestavu i další věci spolu pravidelně konzultují, hlavní slovo však má Onda. Právě na bedrech zkušeného padesátiletého kouče leží hlavní tíha. „Já mu vždycky řeknu svůj názor, pohled na danou věc, ale samozřejmě si to pak dělá podle sebe,“ usmívá se.

Svému „nadřízenému“ nezávidí, sám by hlavního trenéra dělat nechtěl. „Není to moje motivace. Momentálně o to nemám zájem. Nastavený jsem jinak,“ tvrdí.

Připouští ale, že časem se ale může situace změnit. Z časových důvodů pomáhá jenom u mužů. Není členem výkonného výboru ani neasistuje u mládeže.

Přitom mladým fotbalistům z Uherského Brodu by měl do předávat. Richard David totiž prošel dorostem Sigmy Olomouc, zkoušel to v Baníku Ostrava, hrával v Ústí nad Labem i na Slovensku.

Nyní mu hraní nechybí. „Nikdo mě neláká, ale že by mi fotbal chyběl, to ne. Už nemám motivaci,“ tvrdí.

Podzim si ale užil. Broďanům se v MSFL dařilo, po podzimu jsou devátí, daleko od sestupových pozic. „Z mého pohledu je to velký nadstandard,“ říká.

„Vzhledem k tomu, jak se to v létě vyvíjelo, jsem měl očekávání minimální. To se ale po startu soutěže o hodně zvedlo,“ přiznává. „Výsledky jsou až nad očekávání, hra taky není špatná. Je to výsledek poctivé práce všech hráčů i trenéra,“ přidává.

V Brodě dobře vědí, co mají za materiál, že nemohou hrát jako Barcelona v nejlepší éře. Byť ani Davidovi se výkony občas nezamlouvají a od mužstva by čekal lepší herní projev, výhrady mít nemůže.

„Každá mince má rub i líc. Samozřejmě něco asi mohlo být jinak, ale dá se říct, že vše je podřízeno výsledkům, které jsou hlavní,“ připomíná.

Také názory na složení mužstva se různí. Část fanoušků by ráda viděla v sestavě odchovance, domácí kluky. Jiní příznivci to neřeší, zajímá je hlavně hra a samozřejmě vítězství.

Fotbalem se chtějí bavit. Je jim vlastně jedno, kdo běhá po trávníku, nosí jejich dres. „Záleží na úhlu pohledu. Za mě jsou hráči z regionu v pořádku. A jelikož mám Brod v srdci, chci, aby hrál co nejvyšší soutěž,“ dodává na závěr David.