Bývalý hráč Kroměříže, který prošel mládeží Slovácka a Zlína, dorazil do Uherského Brodu z divizního Holešova, kde začal i letní přípravu, ale nakonec kývl na nabídku krajského rivala z vyšší soutěže.

„Bylo trošku blbé, že jsem odešel na poslední chvíli. Chtěl jsem si ale ověřit, zda na třetí ligu mám. V Brodě jsem domluvený na půl roku. V zimě si vyhodnotíme, zda to byl dobrý krok, nebo ne,“ líčí.

Zatímco v Hanácké Slavii nepatřil mezi vytížené borce a naskakoval spíše sporadicky, v Holešově patřil mezi klíčové hráče. Také v Uherském Brodě by měl nastupovat pravidelně.

Trenér Šebesta po výrazné letní obměně svěřence teprve poznává. Mužstvo skládá za pochodu, takže chvíli potrvá, než všem nováčkům najde ideální pozici, vybuduje konkurenceschopný mančaft. „Nyní se nám těžko hraje, protože jsem tady necelé dva týdny a ještě ani všechny kluky neznám jménem,“ přiznává.

Půlku mužstva znal od vidění, z předcházejících zápasů či sezon. „Proti klukům jsem nastupoval, s některými jsem se potkal v mládeži Slovácka,“ upozorňuje.

Jde o Leskovjana nebo Švrčka, se Sklenářem a Motalem zase dojíždí ze Zlína, odkud pochází a kde žije.

Podle Novotného, který pracuje na zkrácený úvazek jako prodavač v obchodě se sportovním vybavením, by Broďané nemuseli mít ve třetí lize problémy. „Těžko říct, jak na tom budeme, ale když si to sedne, můžeme být silní,“ věří. „Na tréninku to vypadá dobře, ale vím, že zápas je úplně něco jiného,“ přidává.

Úvodní zápas s Uničovem možná některé brodské příznivce vyděsil, většina soupeřů ale kvalit celku z Hané nedosahuje.

Jak na tom slovácký celek je, ukážou až nadcházející duely, byť los nebyl k Broďanům zrovna přívětiví.

Lorenc a spol. se hned na začátku utkají s týmy, které v minulé sezoně skončily v horní polovině tabulky. „My musíme bodovat hlavně se soupeři, co jsou na naší úrovni, hlavně vítězit doma, aby byli lidé spokojení,“ ví dobře.

V sobotu ale na Orelském stadionu zavládlo zklamaní, byť trpěliví domácí fandové brali vysokou porážku s Uničovem s nadhledem a bez většího křiku.

„Proti takto zkušeným mančaftům se hraje velmi složitě,“ povzdechl si Novotný. Rozdíl viděli i diváci, kteří ale museli ocenit alespoň snahu domácího mužstva. Kvalita však byla na straně favorizovaného soupeře.

„Věděli jsme, že to budeme mít těžké. Uničov je silný soupeř, má zkušený tým, který je delší dobu pospolu. I když jsme zkusili hrát spíše zezadu, dostali jsme dva nešťastné góly, když jsme nepokryli hráče. Za stavu 0:2 už se to proti takovému týmu těžko otáčí,“ říká.

Hosté po změně stran zasadili snaživým domácím další dva údery, brali všechny body. „Kdybychom s nimi hráli otevřený fotbal, dopadlo by to pro nás ještě hůř,“ tuší Novotný.

Zatímco Broďané válčí v MSFL, Kroměříž, kde dříve působil, si užívá zápasy ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE.

„Klukům jsem postup přál. Rvali se o to třetím rokem, vždycky jim to o kousek uniklo. Letos jim to vyšlo. I když to budou mít těžké, snad zvládnou druhou ligu udržet,“ přeje Hanákům.

S některými bývalými spoluhráči udržuje každodenní kontakt. „S kluky se vidíme, kamarádíme i mimo fotbal. Občas zajdeme na kávu, pokecáme,“ dodává.