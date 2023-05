Jejich situace se stále nelepší. Naopak, s přibývajícími zápasy je ještě horší. Fotbalisté Uherského Brodu se ve třetí lize dostávají do pořádné šlamastyky. Svěřenci trenéra Lukáše Pazdery nezvládli ani nedělní derby na kunovické Bělince, kde podlehli domácímu béčku Slovácka 0:1 a v tabulce MSFL už jsou předposlední.

Penalta Kratochvíly v zápase s Uherským Brodem | Video: Libor Kopl

Jarní trápení Broďanů podtrhl nepovedený anglický týden, tři těsné porážky.

Do kolen je srazily nejen trefa v závěru středečního utkání na Vrchovině, ale i proměněná penalta útočníka Slovácka B Davida Kratochvíly.

„Bavíme se o tom každý týden. Porážky nás mrzí nás to kvůli hráčům, kteří trénují a připravují se na zápasy, i kvůli fanouškům a dalším lidem, co za námi jezdí, fandí nám. Za kluky ale musím dát ruku do ohně. Vidím, že dělají všechno pro to, aby to zlomili, ale poslední zápasy si to vyžíráme,“ říká smutně trenér Uherského Brodu Lukáš Pazdera.

Jeho mladý tým se naklání nad sestupovou propastí, už moc nemá kam uhnout. Broďany navíc ve složitém období přicházejí o důležité hráče. Po karetném trestu se sice vrátil do sestavy kapitán Lorenc, před utkáním ale vypadl krajní bek Flasar, v derby nenastoupil ani další zadák Tkadlec, kvůli zranění chyběl i Šmatelka či vyloučený hříšník Mančík.

Namočení hosté ale proti Slovácku B herně vyloženě nepropadli. Na půdě okresního rivala byli blízko bodu, ale gól stejně jako uprostřed týdne nedali, takže domů odjeli s prázdnou.

„Obrannou fázi jsme zlepšili. V defenzivě jsme udělali velký kus k tomu, aby ty výsledky byly, ale není nám přáno. Chybí nám štěstí,“ zoufá si Pazdera.

Fotbalista Slovácka B Martin Kudela hodnotí derby

Zdroj: Libor Kopl

Broďané v Kunovicích poctivě bránili, soupeře do šancí nepouštěli. Domácí sice byli častěji do míče, platonická převaha ale skoro žádné šance nepřinesla.

„Byl to oboustranně nepohledný zápas. Chyběla tomu kvalita, větší fotbalovost. Jsem zklamaný z našeho výkonu. Samozřejmě vím, že i takové zápasy jsou, ale nám se herně nedařilo. V první půlce jsme se téměř do ničeho nedostali, bylo to takové nijaké,“ uvedl trenér Slovácka B Pavel Němčický.

Úvodní část opravdu byla nezáživná, zásadní chvíle přišly až po změně stran.

Ještě za bezbrankového stavu se dostal do zakončení Valenta. Pokus hostujícího útočníka ale brankář Borek v klidu kryl.

Klíčový okamžik střetnutí přišel až po hodině hry. Střelu Kudely z hranice šestnáctky rukou zastavil Valenta a sudí Bělák správně ukázal na bílý puntík. Míč si vzal Kratochvíla a přesnou střelou zajistil celku z Uherského Hradiště hubenou výhru 1:0.

Fotbalista Uherského Brodu Mario Michalec hodnotí derby

Zdroj: Libor Kopl

„Bylo to o prvním gólu,“ má jasno Němčický. „Po změně stran jsme se o něco zlepšili, ale nenavýšili jsme vedení a v závěru se strachovali o náskok. Celkově mně tomu chyběla větší kvalita. Za výhru jsme samozřejmě rádi, ale musíme se zlepšit,“ ví dobře domácí kouč.

O chvíli později se pokutového kopu dožadovali také hosté. Nelíbil se jim důrazný obranný zákrok Kratochvíly na Maria Michalce, hlavní arbitr ale nechal pokračovat ve hře.

„Soupeře jsme dlouho drželi na distanc. Neměl nějaké velké šance, závary, přesto dal jeden gól a vyhrál,“ poznamenal smutně Pazdera.

Závěr už byl nervózní, přibylo karet, ale i šancí. Nejprve mohl navýšit vedení béčka Slovácka Velecký, na druhé straně zahrozili i hosté.

Jan Michalec ale pálil jen do boční sítě a pokus Lorence bravurně vytáhl Borek na roh.

Zatímco juniorka Slovácka si další výhrou upevnila sedmou pozici, okresní rival je předposlední. Zvednout se pokusí za týden v Blansku. Celek z Uherského Hradiště už v pátek hraje ve Velkém Meziříčí.

MSFL, 26. kolo -

1. FC SLOVÁCKO B – ČSK UHERSKÝ BROD 1:0 (0:0)

Branka: 67. Kratochvíla z penalty. Rozhodčí: Bělák - Cieslar, Marek (Sedláček). Žluté karty: Valenta, Venený, Lorenc, Švrček (všichni Uherský Brod). Diváci: 164.

Slovácko B: Borek – Bartoš, Onuoha, Merdovič (46. Koryčan), Stropsa – Yohanna, Kočí, Kudela, Velecký, Mitrevski (66. Šlechta) – Kratochvíla. Trenér: Němčický.

Uherský Brod: Nemrava – Švrček, Leskovjan, Lorenc, M. Michalec – Strachoň (77. Straňák), Nevařil, Venený, Obdržálek, J. Michalec –Valenta (77. Chrudina). Trenér: Pazdera.