Zatímco Němčický si na nejběžnější a nejznámější sladkovodní rybě pokaždé pochutná, syn Lukáš s dcerou Lucií dávají přednost lososu nebo jiném mořském živočichovi. „Vždycky toho máme na výběr víc,“ říká.

Autor čtyř ligových gólů jinak o svátcích pomáhá manželce s jídlem i úklidem. „Vánoce se dělají hlavně kvůli dětem, i když třeba syn Lukáš už je veliký,“ zmiňuje devatenáctiletého gólmana Kunovic, kde Němčický s rodinou žije.

S třináctiletou dcerou Lucií ale Němčický rád sleduje pohádky, hitem je hlavně S čerty nejsou žerty. „Ta musí být každý rok,“ přiznává s úsměvem.

Mezi svátky prožije někdejší poctivý obránce či středopolař na horách, do Jeseníků odjede společně s dalšími dvěma rodinami.

Na Silvestra už ale bude zase zpátky doma. „Tím, že manželka jde na Nový rok ráno do práce, tak asi žádné ponocování nebude,“ předpokládá.

Také Němčický je rád, že alespoň na konci roku na chvíli vypne a vyskočí z fotbalového kolotoče. Volno má skoro měsíc. „I když jsem fotbalový blázen, trenérské povolání je i hodně stresují. Kromě práce ve Slovácku jsem i v Osvětimanech, takže jsem v zápřahu a hlavně o víkendech nejsem doma,“ líčí.

Fotbalu ale neunikl ani po skončení podzimní části sezony. Stejně jako ostatní sleduje vrcholící mistrovství světa v Kataru.

„Kvůli Modričovi, kterého mám rád, fandím Chorvatsku. Přál bych si finále s Francií,“ přiznává.

Jinak se mu šampionát příliš nelíbí. „Kvůli zimnímu termínu je takové atypické. I když vidím zápasů, ne všechny jsou zajímavé a pohledné,“ říká.

Slovácko B má za sebou slušný půlrok, trenér přeje hráčům druhou ligu

Naproti tomu Slovácko B se ve třetí lize prezentovalo slušnými výkony i výsledky, po sedmnácti kolech mu patří pátá příčka.

„Máme za sebou slušný půlrok,“ cítí Němčický. „Na podzim jsme pouze dvakrát prohráli, ale dost bodů jsme poztráceli kvůli remízám. Hodně jsme klopýtali i doma, lepší výsledky jsme měli paradoxně venku,“ hodnotí.

Juniorka Slovácka disponuje širokým kádrem, vypomohla si také i hráči z širšího kádru ligového týmu. K oporám patřili Juroška, Kúdela, Aldin, Polášek či Merdovič. Několik zápasů odehráli třeba Břečka s Šašinkou, start si připsali i Brandner s Kozákem.

„Uvidíme, co se stane v zimě. Našim cílem je hlavně dostávat mladé hráče do dospělého fotbalu. Někteří z nich, pro které je MSFL málo, se budou snažit prosadit ve druhé lize,“ tuší Němčický.

„Třeba Pavel Juroška okusil i utkání v Evropské konferenční lize, kde nastoupil na půdě Partizanu. Líbil se mi Marek Polášek a Marko Merdovič, ti nám mužstvo táhli,“ vyzdvihuje. „Vše ale záleží na manažerech a vedení klubu. Já budu jenom rád, když půjdou o stupínek výš a budou se zlepšovat,“ dodává.

O postupu do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se v Uherském Hradišti nebaví. „To by musela být shoda náhod,“ ví dobře pětačtyřicetiletý kouč.

Podle Němčického si to na jaře rozdá vedoucí Kroměříž s druhým Hlučínem, šanci mají i Rosice a béčko Baníku. Juniorka Slovácka už manko těžko dožene. „Každopádně to nic nemění na tom, že chceme každé utkání vyhrát a uvidíme, na co to nakonec bude stačit,“ uvedl.

Fotbalisté Slovácka B si nyní užívají zasloužené volno. V prosinci mezi svátky si ale budou plnit individuální tréninkové plány, společně se zase sejdou ve středu 4. ledna. V rámci zimní přípravy sehrají sedm přípravných zápasů. Vyzvou druholigovou Olomouc B, Považskou Bystrici a další soupeře z třetí ligy a divize. Většinu duelů sehrají na umělé trávě v Kunovicích.

Šanci dostanou i hráči vracející se z Osvětiman či jiných klubů.