V sobotu nazul kopačky, navlékl sněhový dres Slovácka a školil mladší protihráče. Němčický a spol. bez porážky ovládli Memoriál Tomáše Ondrouška, užili si tradiční akci. „Zahráli jsme si dobře. Hlavní je, že jsme to přežili ve zdraví,“ uvedl s úsměvem.

Němčický na turnaji starých pánů zapomněl i na starosti, které má jako kouč béčka Slovácka po nepovedeném podzimu v MSFL. Tým z Uherského Hradiště získal v sedmnácti zápasech jenom čtrnáct bodů, přezimuje na sestupové šestnácté pozici. Horší jsou jenom Uherský Brod a poslední Bohunice.

„Po lepších letech jsme to výsledkově nezvládli. Mrzí nás to, ale nic nevzdáváme. Všichni víme, že jaro bude těžké a je potřeba se na to připravit. Chceme být na odvety nachystaní a po zimě do toho dobře vstoupit, abychom se rychle dostali ze sestupového pásma a šli nahoru,“ říká.

Juniorka Slovácka doplatila na odchody šikovných mladíků do vyšší soutěže. Juroška hraje ligu, Polášek s Aldinem jsou v Líšni, Vincour v Opavě, Bartoš hrál za Prostějov, Pernica je nyní ve Vlašimi a Merdović se vrátil zpátky na Balkán. Navíc dlouho zraněný je Yohanna, problémy měl i stoper Onuoha.

„Bohužel se nám rozpadla osa, která mužstvo v minulých sezonách táhla. Přišli mladí kluci z dorostu, kteří zatím nedosahují jejich výkonnosti. Chvilku to bude trvat, než si na třetí ligu zvyknou. Adaptace na mužský fotbal není jednoduchá,“ uvedl Němčický, jenž mladý tým vedl společně s Darkem Šuškavčevićem.

Zdroj: Libor Kopl

Juniorka Slovácka trénovala až do čtvrtka. Nyní mají hráči volno, znovu se sejdou až v pondělí 8. ledna, kdy odstartují zimní přípravu.

„Kluci ale dostali tréninkový plán, mezi svátky budou běhat,“ upozorňuje Němčický.

Mužstvo se bude chystat na kunovické Bělince, kde odehraje i většinu přípravných zápasů s třetiligovými a divizními soupeři.

Kádr se bude teprve řešit. „Zatím je to otevřené, ale chceme tým doplnit. Určitě v zimě někdo přijde. A pokud bude možnost, chceme si pomoct i kluky z áčka,“ přiznává šestačtyřicetiletý kouč.

Němčický však neřeší jenom béčko Slovácka, ale i Osvětimany a také Kunovice.

Se všemi kluby je totiž pevně spjatý, každému se značí pomoct.

I když hlavně v sezoně toho má chvílemi nad hlavu, žádnou funkci neopouští. „Fotbalem žiji odmalička,“ vysvětluje. „Někdo toho je více, jindy méně, občas něco zapomenete, ale celkově se to dá zvládnout,“ přidává.

Na konci roku však vypne, věnovat se bude nejbližším, sám sobě. Vánoce prožije s rodinou, nic měnit nebude. „U nás je to klasika. Mění se jenom to, že jsem o rok starší,“ usmívá se.

Mezi Štědrým dnem a Silvestrem zamíří s partou přátel do Jeseníků, užije si lyžování, pohody. A po novém roce se znovu vrhne do práce.