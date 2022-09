Před jednačtyřiceti lety byl u toho, kdy fotbalisté Uherského Brodu poprvé v historii klubu postoupili z divize do tehdejší druhé národní fotbalové ligy. Součástí kádru byl tehdy i mladíček Radek Zálešák, jenž následně přestoupil do prvoligové Slavie Praha.

„V roce 1983 mohl náš odchovanec vstřelit vyrovnávací gól do sítě Argentiny na světovém šampionátu dvacetiletých v Mexiku. Je prvním a prozatím jediným fotbalistou z Uherského Brodu, který si zahrál na světovém šampionátu. Dokonce mi tehdy z Mexika poslal pohlednici,“ říká s hrdostí v hlase František Varaďa, dlouholetý klubový sekretář.

V sezoně 1980/1981 byl Spartak Uherský Brod prvním fotbalovým klubem v okrese, který se dokázal probojovat do druhé národní ligy.

„Oba okresní rivalové skončili v divizní tabulce až za námi. Jiskra Staré Město byla šestá, Slovácká Slavia Uherské Hradiště pak sedmá. Takže na derby jsme si museli počkat až do dalších sezon,“ říká Varaďa, jenž potvrzuje, že Radek Zálešák většinou plnil v týmu úlohu povinného mladíka. Tehdejší rozpis soutěží nařizoval, aby v každém mistrovském a pohárovém zápase nastoupil v základní sestavě alespoň jeden hráč do dvaceti let. Ten se pak v zápise o utkání označoval písmenem M v kroužku.

„Toto nařízení, aby hrál povinně mladík do 20 let se mi líbilo. Vedle starých zkušených mazáků měly možnost růst fotbalové talenty. Bylo to jednoznačně ku prospěchu věci,“ míní Varaďa.

Někdejší klubový sekretář sleduje pozorně výsledky ČSK Uherský Brod i v současné době. Mrzí ho jediné, že klub nemá vlastní stadion. „To mě bude štvát do konce života. Je to ostuda, aby nejstarší fotbalový klub na Moravě neměl vlastní fotbalový stánek. Snad se to povede v budoucnu nastupující fotbalové generaci,“ dodává Varaďa.

Petr Zpěvák