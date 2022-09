„Z časových a pracovních důvodů to bylo takové složitější, neabsolvoval jsem celou letní přípravu a skočil do toho trošku po hlavě. Po kondiční stránce to nebyl až takový problém, ale herní praxe mi po té dlouhé pauze chybí. Ještě mi chvíli potrvá, než se srovnám s hrou či balonem, ale věřím, že to nějak zvládnu a postupně to bude jenom lepší,“ přeje si.

Pětadvacetiletý záložník v prvním duelu po dlouhé pauze odehrál na hřišti Kroměříže, kde kariéru loni v zimě přerušil, devatenáct minut.

Určitě s ním počítáme

„Působí jako fitness tým a u nás měl na starosti kondiční věci, sílu. To bylo to, proč k nám začal jezdit. Samozřejmě jsme věděli o jeho minulosti, že prošel Zlínem, hrával druhou i třetí ligu. Postupně se s námi začal zapojovat a minulý týden se stal naším hráčem. Sice měl dlouhou pauzu. Rok a půl nehrál fotbal, takže sám ví, že musí ještě potrénovat, dostat se do herní pohody, ale má něco za sebou a určitě s ním počítáme.“

Trenér Uherského Brodu

Lukáš Pazdera

Porážku ČSK ale neodvrátil. „Kroměříž má silný tým, znovu bude aspirovat na postup do druhé ligy. Zápas rozhodl začátek utkání, který jsme si nechali utéct. Venku a kór na hřišti takto kvalitního soupeře už se to pak těžko honí, i když jsme nějaké šance měli a od bodu nebyli daleko,“ cítí.

Příjezd Masaře na stadion Jožky Silného vzbudil menší poprask.

Bývalí spoluhráči totiž známou tvář vůbec nečekali. „Trošku překvapení byli, protože rok a půl jsem nikde nefiguroval,“ culí se.

Že poprvé nastoupí na stadionu Hanácké Slavie, ale předem neplánoval. „Záměr to rozhodně nebyl. Prostě to takto vyšlo. Byla to spíš shoda náhod a různých okolností,“ tvrdí.

Přitom právě v Kroměříži s fotbalem skončil. Důvodem přerušení kariéry bylo nejen pracovní vytížení, ale i pandemie koronaviru.

Zvláštní doba mu sebrala chuť do fotbalu. „Postupně mi ale zase začal chybět, takže pomalinku jsem k němu sklouzával zpátky,“ říká.

I když Uherský Brod nebyl zdaleka jediným mančaftem, který Masaře do svých řad lákal, rodák z Dolní Lhoty nechtěl hrát nějakou nižší soutěž. „Bylo tam víc možností. Lanařili mě i jiné kluby, ale chtěl jsem se vrátit co nejvýš. A jelikož mě oslovil Lukáš Pazdera ohledně kondičních tréninků, nakonec to vykrystalizovalo tak, že jsem v Brodě začal i hrávat,“ líčí.

Jak dlouho na Slovácku vydrží, není jisté.

Jenom jako krátkou epizodu to však nebere. Naopak. Do návratu se pustil s vervou, bere jej naprosto vážně.

Co bude dál, ale nyní neřeší. „Postupně se chci víc zapojovat do zápasu a uvidím, jaký bude můj přínos pro tým,“ zůstává v klidu.

Na prvním místě u bývalého hráče Zlína a Třince stále je práce fitness trenéra ve společnosti RK-Training. Obor vystudoval v Brně na Improve Academy, šanci v branži mu dal velký kamarád Rostislav Košárek.

„Dostal jsem se k tomu díky fotbalu. Celý život jsem trénoval, připravoval se. Nebylo to jenom o běhání, ale i síle a dalších věcech. Když jsem přestal hrát na profesionální úrovni a ve Zlíně skončil, udělal jsem si kurz a vrhl se do práce. Dělám ji na plný úvazek a nesmírně mě baví,“ říká.

I když má hodně klientů, s týmů zatím spolupracuje jenom s Uherským Brodem.