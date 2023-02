„Jsem rád, že jsme utkání zvládli vítězně. Z vlastní zkušenosti totiž vím, že generálky většinou bývají takové syrové, nervózní, protože všichni jsou v očekávání, jak to bude super. Zápas nám ale ukázal i chyby, které musíme ještě odstranit,“ uvedl trenér Uherského Brodu Lukáš Pazdera.

Přípravný fotbal -

ČSK UHERSKÝ BROD – TJ SOKOL LANŽHOT 2:1 (1:0)

Branky: 26. Strachoň, 63. Lorenc – 53. Krč z penalty. Rozhodčí: Ogrodník – Schnürnacher, Zpěvák. Diváci: 40.

Uherský Brod: Nemrava – Flasar, Leskovjan (85. Kadlček), Lorenc - Nevařil, Venený, Šmatelka (61. Tkadlec), Chrudina – Švrček (70. Straňák), Strachoň (70. J. Michalec), Mančík (61. Valenta). Trenér: Pazdera.

Jeho tým zdolal Lanžhot loni v létě 2:0 a proti soupeři z Břeclavska zvládl i zimní domácí odvetu.

„Narazili jsme na výborného soupeře, který nás rozhodně prověřil. Z těch divizních týmů, co jsme se v přípravě utkali, byl Lanžhot nejlepší. Bylo to super porovnání, zajímavá konfrontace. Jsem rád, že jsme to s ním opět zvládli vítězně,“ těší Pazderu.

Slováckému celku se v přípravě dařilo. Poslední čtyři duely ovládl, do jara půjde dobře naladěný i nachystaný. „Já ale nikdy nebudu spokojený, protože to je cesta k záhubě,“ ví kouč ČSK.

„V týdnu si s kluky zase sedneme, pustíme video s povykládáme si, co zlepšit. Pomalu se budeme chystat na Velké Meziříčí. Zápas tam bude pro nás ta pravá prověrka. Už se bude hrát o body, o všechno,“ vnímá bývalý ligový obránce.

Broďané šli do utkání s Lanžhotem bez nemocného Mária Michalce, zraněného Pochylého a dalšího maroda Obdržálka.

V duelu naopak zkoušeli jiného mladíka, dvacetiletého Tomáše Chrudinu ze Zlína. Zda odchovanec Valašské Polanky v týmu ČSK zůstane, zatím není jisté.

„Budeme to řešit s šéfem klubu Hamšíkem,“ poznamenal Pazdera. Šikovného mladíka ale po premiéře nezatracoval. „Je to levák, kterých není nikdy dost. Navíc prošel Zlínem, takže má výborné tréninkové návyky. Také kondičně by měl být dobře připravený. Z toho strach nemám,“ říká.

„Spíš má deficit při souhře, protože s kluky se teprve seznamuje. Byl to jeho první zápas, ve kterém se mohl ukázat. Jestli u nás zůstane, je otázka dalších dnů či hodin,“

Lanžhot dorazil do Uherského Brodu kompletní a soupeře z MSFL pořádně prohnal.

„Spokojení nejsme, neboť jsme prohráli, ale organizace hry byla dobrá. Takto se chceme prezentovat i v soutěži. V kádru máme technické, hravé hráče. Chceme hrát kombinační fotbal. Domácí nás presovali, ale celkem slušně jsme z toho vycházeli. Měli jsme celkem dobře rozložené hřiště, sbírali jsme odražené balony. Jen škoda druhého inkasovaného gólu ze standardky. To mně vadí, protože na to se dá připravit. To musíme zlepšit,“ říká trenér Lanžhota Jaroslav Hílek.

Sokol poprvé inkasoval ve 26. minutě, kdy otevřel skóre Strachoň. Hosté z podluží výsledek srovnali krátce po změně stran. Penaltu nařízenou za faul Lorence na Koprňu s přehledem proměnil Krč.

Broďané si však celkem brzy vzali vedení zpět. Po standardní situaci a závěru před brankou Lanžhota uklidil míč do sítě pohotový stoper Lorenc.

Sedmý tým divize D mohl v závěru výsledek srovnat, ale Krč z trestného kopu mířil jen do břevna. A jelikož v poslední minutě v jasné šanci neuspěl ani domácí Jan Michalec, skončil zajímavý duel těsnou výhrou ČSK 2:1.

Fotbalisté Uherského Brodu vstoupí do druhé poloviny sezony příští sobotu na umělé trávě ve Velkém Meziříčí.

Lanžhot si užije volný víkend. V generálce pak vyzve Ivančice.