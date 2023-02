„Jeden je ze Severní Makedonie, další z Chorvatska a Černé Hory. Jejich výkony si teprve vyhodnotíme a uvidíme, zda u nás zůstanou. Jsou to ale hráči pro béčko,“ upozorňuje trenér juniorky Slovácka Pavel Němčický.

Jenom pro zajímavost, v základní sestavě domácího týmu se objevilo hned šest zahraničních borců. Kromě tří nováčků také Estonec Siňavskij, Černohorec Merdovič a Slovák Šimko. „Někdy to tak prostě vyjde,“ pousmál se Němčický.

Přípravný fotbal -

1. FC SLOVÁCKO B – MSFK BŘECLAV 5:1 (1:0)

Branky: 63. a 75. Šlechta, 30. Kratochvíla, 60. Koryčan, 79. Mitrevski – 80. Souchop. Rozhodčí: Zelený – Jílková, Němec. Diváci: 20.

Slovácko B: Urban (46. Velich) – Siňavskij, Šimko, Merdovič (46. Kočí), Stropsa (46. A. Bartoš) – Mitrevski, Kudela (46. Šlechta), Aldin (60. Velecký), Kvesič, Pejčič – Kratochvíla (46. Koryčan).

Posílený třetiligista ukázal proti divizní Břeclavi svoji sílu. I když hosté v první půli ještě sympaticky odolávali tlaku protivníka, po přestávce odpadli a účastník MSFL své vedení v pohodě navýšil.

„Bylo to něco jiného než minulý týden, kdy jsme se na Slovensku utkali s druholigový týmem. Divize má trošku slabší úroveň, ale i v MSFL nás čekají zápasy, kdy budeme dobývat. Dnešní zápas, který rozhodně splnil účel byl právě o dobývání a trpělivosti,“ uvedl Němčický.

Jeho tým mohl již po úvodní část vést výraznějším rozdílem, ale střelu Pejčiče zneškodnil gólman MSK Fibingr a gól Mitreviče neplatil pro ofsajd. Hlavička Kratochvíly šla zase o kousek vedle.

Navrátilec z druholigového Vyškova se přece jenom dočkal a ještě v první půli poslal favorita do zaslouženého vedení.

„Soupeř nastoupil posílený o hráče z áčka, i tak snesla první půlka přísnější měřítko. Vzadu jsme byli organizovaní, zvládali to bránit. Sice jsme dostali trošku zbytečný gól, na druhé straně domácí si jej za svoji aktivitu zasloužili. Spokojený jsem byl s nasazením, přístupem i organizací hry. Vypracovali jsme si i jednu nebo dvě šance,“ říká břeclavský kouč Vladimír Malár.

Po prostřídání už šla hra hostů dolů. „Slovácko B herně dominovalo a svoji převahu vyjádřilo i brankově,“ poznamenal Malár.

Na 2:0 zvyšoval Koryčan, pak se dvakrát trefil Šlechta, který měl na kopačce více branek. Další šanci nevyužil Velecký. Pátý gól přidal až v 79. minutě Mitrevski.

Porážku hostů po chybě soupeře v rozehrávce vzápětí zmírnil Souchop

Broďané stejně jako Sparta slaví 130 let. Chystají knihu i společenský večer

Malára více než porážka 1:5 štvalo obnovené zranění Adama Smejkala, který si po půlhodině hry nezaviněně poranil koleno a umělý trávník opustil na nosítkách. „Adam se zraněním laboroval celý podzim. My jsme na něj čekali a opravdu se i po dlouhé pauze jevil dobře. Věřili jsme, že nám moc pomůže. Toto je pro nás trošku čára přes rozpočet,“ povzdechl si bývalý ligový kanonýr.

V Kunovicích postrádal Opinu i Fialu, který by se měl do dvou týdnů uzdravit.

Hráči MSK za sebou mají čtyři přípravné duely. Před startem divize D se ještě utkají s Gbely, Rohožníkem, Rousínovem a Bzencem.

„Přípravu jsme začali o něco později, podle toho vypadají i výsledky. Zatím je to nahoru a dolů. Zkoušeli jsme ale i rozestavení 4-4-2, pořád je to jen příprava. Chceme vidět, kdo na to má a kdo si řekne o místo v sestavě,“ dodal Malár.

Fotbalisté Slovácka B se v pátek v Kunovicích utkají se Stráním. Zápas začíná v 17.30.