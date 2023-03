„Určitě jsme zklamaní. Když doma dostaneme tři branky, tak je těžké bodovat,“ ví dobře trenér juniorky Slovácka Pavel Němčický.

Přitom domácí nezačali s Vrchovinou vůbec špatně. Naopak, v úvodu byli aktivnější, dvakrát zahrozili Kratochvílou. Navrátilec z druholigového Vyškova ale nejprve po Kudelově vysunutí zakončoval vedle a vzápětí jeho střelu zneškodnil hostující brankář Šmída.

Hosté nepříjemné chvíle přečkali a pak dvakrát udeřili po standardní situaci. Nejprve otevřel skóre Martin Ráliš, Ve 40. minutě se prosadil dorážející stoper Batelka, když chvíli předtím domácí Kratochvíla po akci Stopsy a centru Šimka zblízka hlavou srovnal na 1:1.

„Dvakrát jsme inkasovali ze standardní situaci, což by se nemělo stávat. V defenzivě se musíme zlepšit. Přišlo mi, jako bychom si šli jenom zahrát fotbal. Bylo to bez nějaké větší zodpovědnosti,“ zlobil se Němčický.

Béčko Slovácka mohlo v závěru první půle za sněhové vánice výsledek srovnat, ale Šlechta po narážečce s Kudelou zakončoval těsně vedle.

Mladíci z Uherského Hradiště se i po změně stran snažili kombinovat, útočit, hra do plných jim ale příliš nešla. Navíc pozorně bránící hosté po hodině hry potřetí udeřili. Nedůslednost protivníka potrestal Matulka.

Vrchovina už vedení nepustila. Soupeř se snažil, žádné velké šance ale neměl.

„Při dobývání ním chyběla větší agresivita a kvalita v předfinální a finální fázi,“ posteskl si Němčický.

Druhá půle byla oboustranně nervózní. Na trávníku přibyly diskuze, strkanice. Zato fotbalovosti bylo málo. „Opticky jsme sice zápas měli pod kontrolou, ale nebyli jsme kreativní. Chyběla nám myšlenka, kvalita. Zlepšit se musíme směrem dopředu i v defenzivě,“ ví Němčický.

Kádr Slovácka B v dlouhé zimní pauze prošel rozsáhlou obměnou. Pryč je pět hráčů základní sestavy. Vincour zamířil do Opavy, Polášek je v Líšni. Pernica odešel do Hodonína, Porč do Blanska. Pak pokračuje v Hranicích a Juroška už je v kádru ligového áčka.

S Vrchovinou nehrál ani Velecký. „Takový je úděl béčka. Příležitosti budou dostávat jiní hráči, se kterými budeme pracovat. Jenom doufám, že se kluci budou zlepšovat,“ dodal Němčický.

Jeho tým se pokusí úvodní nezdar odčinit za týden ve Znojmě. Vrchovina jede do Hranic.

MSFL, 18. kolo -

1. FC SLOVÁCKO B – SFK VRCHOVINA 1:3 (1:2)

Branky: 39. Kratochvíla - 28. M. Ráliš, 40. Batelka, 59. Matulka. Rozhodčí: Dorotík - Cieslar, Mayer (Prokop). Žluté karty: Aldin – M. Ráliš, Šteffl. Diváci: 82.

Slovácko B: Velich – Bartoš, Šimko, Merdovič, Stropsa – Kratochvíla, Kudela (60. Koryčan), Kočí, Aldin, Yohanna – Šlechta. Trenér: Němčický.