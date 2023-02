„Měli jsme to vzadu uhrát na nulu a ke vší úctě k soupeři jsme měli dát i více branek. Utkání mělo skončit větším rozdílem,“ míní trenér ČSK Lukáš Pazdera.

Výsledek ale až tolik neřešil. Byl hlavně rád, že se domácí borci proběhli, něco si vyzkoušeli. „Tímto týdnem jsme odstartovali herní část zimní přípravy. Máme za sebou první zápas, ve kterém kluci dostali větší minutáž. V sobotu to zase protočíme,“ uvedl Pazdera.

ČSK UHERSKÝ BROD – FC VSETÍN 3:1 (2:0)

Branky: 33. z penalty a 47. Valenta, 16. Strachoň – 89. Zbranek. Rozhodčí: Ogrodník – Schnürnacher, Zpěvák. Diváci: 20.

Podle něj duel i přes minusové teploty splnil účel. „Jsme rádi, že jsme utkání odehráli, i když podmínky byly arktické. Musím smeknout před všemi odvážlivci, kteří se přišli v mrazu podívat,“ prohlásil bývalý ligový obránce.

Domácím proti Vsetínu scházel nemocný stoper Tkadlec, Nevařil nehrál z osobních důvodů. Jan Michalec je stále v rekonvalescenci, vrací se pomalu.

Jinak kádr ČSK za poslední týden žádných změn nedoznal. Jisté je, že zkušený forvard Čtvrtníček Uherský Brod neposílí. Vedení slováckého klubu se poohlíží jinde.

„Chceme mužstvo doplnit, pořád jsme aktivní, ale není to jednoduché,“ přiznává Pazdera. „Sháníme hráče do základní sestavy, ne na lavičku. Pokud někdo přijde, musí být platný, posilou,“ upozorňuje trenér.

Broďané potřebují hlavně útočníka, náhradu za kapitána a nejlepšího střelce Josefíka, který prchl do Rakouska.

„Obrannou fázi máme relativně vyřešenou, ale potřebujeme nahradit jeho góly, což nebude jednoduché. Nyní pracujeme s tím, co máme,“ dodal Pazdera.

Kádr Vsetína prošel po podzimu zásadnější proměnou. V klubu skončilo pět hráčů, posilami jsou Kučera, Bahounek a Tomáš Mlýnek, šanci v přípravě dostávají odchovanci Mikuš, Jančina a Rodek.

„Zatím nám to šlape. Kabina funguje, táhne za jeden provaz,“ pochvaluje si vsetínský trenér Roman Vojvodík.

Na Slovácko ovšem přivezl jen torzo, protože dopoledne před zápasem se mu omluvilo hned devět hráčů. „Na to, že nám odpadlo tolik kluků, tak jsme to zvládli velice dobře. Před kluky smekám, jak se s těmi absencemi popasovali. Musím je pochválit za to, že vydrželi jezdit po celý zápas,“ těší Vojvodíka.

Juniorka Slovácka zkouší Makedonce, v Považské Bystrici remizovala 2:2

Jeho tým má za sebou soustředění v Hutisku-Solanec, proti soupeři z vyšší soutěže ale i přes náročný program obstál.

„Myslím, že jsme neodehráli špatné utkání. Domácí jsme napadali nahoře, po celý zápas jsme s ním vydrželi běhat. Vypracovali jsme si také nějaké možnosti, měli jsme tam nebezpečné střely. Klidně jsme mohli dát víc než jednu branku,“ myslí si Vojvodík.

Koncovka ale trápí Valachy již od začátku sezony. Devět podzimních branek je toho důkazem. „I za ten jeden gól jsme nakonec rádi,“ přiznal s úsměvem hostující kouč. „Domácí ale hráli dobře, na obě strany to byl velice solidní zápas,“ dodal Vojvodík.

Uherský Brod šel do vedení v 16. minutě, kdy se po centru Švrčka z pravé strany zblízka prosadil Strachoň.

Na 2:0 zvýšil Valenta z penalty, kterou sudí Ogrodník nařídil za stažení Lorence. Hosté v první půli zahrozili několika tvrdými střelami a taky šancí Hrušky, jehož pokus skončil mimo.

Stejný hráč pak v úvodu druhé půle fatálně chyboval, když špatnou malou domů namazal Valentovi a ten prudkou ranou upravil na 3:0.

Vzápětí mladý domácí útočník odmítl hattrick, když po dalším zaváhání soupeřovy defenzivy orazítkoval tyč.

Po změně stran i kvůli střídání tempo opadlo, ubylo i šancí. Vsetín se vytoužené branky dočkal až v závěru, po brejku a chybě domácího obránce zmírnil porážku Zbranek.

Zatímco divizní tým má před sebou jen páteční trénink a volný víkend, Broďany v sobotu čeká cesta na Slovensko, kde se utká s Novým Mestem nad Váhom.