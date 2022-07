Přípravný fotbal -

Manchester City U23 - 1.FC Slovácko B 3:1 (3:1).

Branka Slovácka: 34. Yohanna

Slovácko U21: Velich (Frydrych) - Pak (Růžička), Kabelka, Bartoš, Porč - Pernica, Polák, Kozel, Yohanna - Koryčan (Stropsa), Šlechta (Chodura).

Manchester City U18 - 1.FC Slovácko U19 2:0 (0:0)

Slovácko U19: Urban (Macháček) - Tomeška, Gajdošík (Abouchi), Mikač (Mišík), Daňhel (Marek) - Severa (Chramcov), Janečka, Jurčeka (Huspenina) - Slouka (Štecha), Bílek (Jonáš), Břečka (Kostka).

Trojice opor anglického šampiona totiž kvůli chybějícímu očkování neodcestovali s prvním týmem Manchesteru City na soustředění do Ameriky, místo toho zamířili do Chorvatska, kde se připojili k rezervnímu mužstvu.

Díky startu trojice známých hráčů se přípravný duel hlavně pro mladíky z Uherského Hradiště změnil v mimořádný zápas, který skončil výhrou Manchesteru City 3:1.

„Byla to velká zkušenost, úplně jiná liga. S takovým týmem se totiž nehraje každý den. Zblízka jsme viděli, jak se chovají a jak fungují největší světoví hráči,“ upozorňuje útočník Slovácka B David Šlechta.

O tom, že do utkání zasáhnou i Fodden, Stones či Gündogan se kroměřížský odchovanec stejně jako zbytek výpravy dozvěděl s denním předstihem. „Říkalo se, že přijedou s nimi, takže jsme byli šťastní a taky trochu vystrašení, ale všichni jsme se na to moc těšili,“ přiznává Šlechta.

Talentovaný forvard hned věděl o koho šlo. Shánět informace na internetu nebylo potřeba. „Určitě je znám. Všichni, co to sledujeme, máme přehled. Víme, že jsou to velké hvězdy. Třeba Fodden má kariéru teprve před sebou, přitom už hrál finále Ligy mistrů,“ upozorňuje.

Podívejte se: Juniorka Slovácka v přípravě tápe. Podlehla i posílenému Hodonínu

Ani na trávníku nemusel trojici fotbalových celebrit dlouho hledat. Poznat prý byly na první pohled. „Byli úplně jinde, strašný rozdíl,“ tvrdí.

Vidět takovéto borce v televizi při duelech v Premier League či v Lize mistrů a nastoupit proti nim je fakt velký rozdíl. „Víme, že abychom se takovým hráčům alespoň trošku přiblížili, musíme na sobě hodně makat,“ uvědomuje si.

Mimořádný zápas si užil i Vojtěch Pak. „Byla to obrovská zkušenost. Radost hrát s takovým mužstvem. Vždyť Manchester City je jeden z největších klubů nejen v Anglii, ale z celého světa. A aby na mě hrál Fodden, to už se mi nikdy nepoštěstí,“ tuší ryšavý mladík.

Také pro záložníka Davida Poláka šlo o největší zážitek dosavadní kariéry. „Bylo vidět, že jsou úplně jinde než my. Nedali nám vůbec šanci. My jsme museli hrát v bloku, běhat bez balonu a bránit se. I tak to byla zajímavá zkušenost,“ líčí s úsměvem osmnáctiletý talent z Kopřivnice, který do Uherského Hradiště zamířil přes Vítkovice.

Foden, Gündogan či Stones. Naděje Slovácka vyzvaly hvězdy Manchesteru City

Proti City odehrál celý zápas, ve středu hřiště se často potkával právě s Foddenem. „Docela mi tam lítal,“ směje se. „Určitě jsem ho vnímal, měl z něj respekt. Když mu šel balon do nohy, byl jsem ostražitý a dával si pozor,“ říká.

Zatímco dorostenci Slovácka měli možnost se s fotbalovými superstar vyfotit, pozdravit je, starší hráči z juniorky se soustředili spíše na zápas.

„Moc prostoru nebylo, ale mladší kluci si je odchytli, takže byli šťastní,“ zakončuje Šlechta.