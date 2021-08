Tohle byla reklama na třetí ligu. Spousta branek, jedna hezčí než druhá. Emoce, zvraty, zápletka, sporné výroky rozhodčí i skvělé individuální výkony.

„Krásný zápas, jen konec se měl uhrát jinak,“ poznamenal trenér Uherského Brodu Martin Onda.

Svěřence za poctivý bojovný výkon právem chválil. Byť domácí stále bojují s tréninkovým výpadkem, fotbalovějšímu rivalovi se vyrovnali a nakonec ho málem porazili tradičními zbraněmi.

„Na kluky jsem hrdý, v zápase odvedli hodně. Věděli jsme, že hrajeme proti soupeři, který neměl tak velké tréninkové manko. Kluci ze Slovácka se na rozdíl od nás mohli neustále připravovat. Naši hráči se ale proti borcům s ligovými smlouvami vůbec neztratili, utkání odehráli v pohodě,“ míní Onda.

Podle něj je ale všechno o psychice. „Máme totiž obrovské tréninkové manko. Kluci to museli urvat vůli. Gól z dálky nám vlil šťávu, vydrželi jsme makat. Pokud by se ale stav vyvíjel hůř, tak bychom fyzicky odpadli mnohem dřív,“ je přesvědčený.

Hosté si nakonec zhluboka oddechli. Porážce byli fakt blizoučku. „Zápas měl různé fáze. První poločas jsme byli lepší, zaslouženě jsme šli do vedení, ale obdržený gól v úvodu druhé půle nás zaskočil. Sice máme mladý mančaft, ale měli bychom si s tím umět poradit. Pak jsme sice srovnali, ale za minutu jsme inkasovali třetí branku. Pro kluky to bylo emočně náročné, protože chvíli byli v euforii, pak zase dole. Byla to pro ně škola života,“ říká trenér Slovácka B Pavel Němčický.

Úvodní část lépe vyšla hostům z Uherského Hradiště, kteří k rivalovi dorazili bez hráčů prvního mužstva i mladého střelce Vechety.

Mládežnického reprezentanta v úvodu střetnutí zastoupil stoper Tomáš Vincour, který ve 12. minutě otevřel skóre. Vzápětí mohl Polášek po Aldinově přihrávce přidat druhý gól, ale jeden z obránců skvěle zasáhl a míč směřující do branky pohotově odvrátil na roh.

Broďané mohli vyrovnat po půlhodině hry. Po nákopu Flasara prodloužil hostující kapitán Srubek hlavou míč jenom za sebe, Gettler se ale velké šance zalekl a míč poslal mim odkrytou branku.

Pak zahrozil Josefík, před ním na druhé straně zase nebezpečně střílel Vincour. Těsně před přestávkou ještě Aldin otřel míč o levou tyč.

„Kdyby byla o poločase remíza, byl bych spokojený. I tak jsme ale věřili, že s tím něco uděláme. A ono se to povedlo. Pak už to bylo nahoru dolů,“ uvedl Onda.

Druhou půli odstartovala famózní dalekonosná rána Košáka. Obránce ČSK hned po změně stran napřáhl z 35 metrů a srovnal na 1:1.

Broďané neuvěřitelně ožili, zaskočeného soupeře zmrazili dalším gólem. Po Nevařilově načechraném centru završil obrat hlavičkující Josefík.

Béčko Slovácka přispěchalo s bleskovou odpovědí. Středopolař Polášek si narazil míč s Machalíkem a prudkou ranou pod břevno srovnal na 2:2.

Bláznivou čtvrthodinu zakončil Malenovský. Hrdina pohárové bitvy ve Bzenci znovu prokázal svůj čich na důležití branky, když hlavou prodloužil míč na zadní tyč a vrátil domácím vedení.

To mohli navýšit střídající Michalec se Šmatelkou, ale mladý celek z Uherského Hradiště nepříjemné chvíle přečkal a za svoji trpělivou hrou byl v poslední možné chvíli odměněn.

Hosty zachránil Aldin. Posila z brněnské Zbrojovky si přehodila míč na levou nohou a ukázkovou trefou do šibenice okradla okresního rivala o cennou výhru.

Broďané popadali na zem, lavička soptila, neboť se jim nelíbila benevolentnost rozhodčího Žurovce, jenž chvíli předtím nepotrestal hostujícího kapitána Srubka za strčení do střídajícího Šmatelky. „Jestli jsme na tohle čekali třičtvrtě roku,“ zlobil se na sudí.

„Člověk se těší na sezonu a pak hned nastane situace, která není vyřešena správně. A my za chvíli dostaneme gól,“ kroutil hlavou Onda.

Za protesty obdržel stejně jako náhradník Mančík žlutou kartu. „My bychom byli v klidu, kdyby se pískali věci, které všichni vidí. Podle nás se to mělo řešit jinak, možná jsme měli dohrávat proti desíti,“ nabídl svůj pohled.

Bod i přes emotivní závěr nakonec bral. S remízou nakonec byli spokojení i hosté. „Jsem rád, že jsme se dostali z toho dna, ale musíme se z toho poučit,“ uvedl Němčický.

Staronvý hlavní trenér Slovácka B se v letošní soutěžní premiéře musel obejít bez borců z FORTUNA:LIGY. „Oproti minulému roku jsme měli fakt hodně mladý tým. Zatímco loni jsme vzadu všechno sbírali, teď jsme dostali dva góly hlavou. Tým je mladý, nový, ale kluci se budou zlepšovat,“ věří Němčický, který sportovně ocenil i výkon protivníka.

„Kvalita byla na naší straně, ale musím pochválit i soupeře. Uherský Brod byl zarputilý, nepříjemný. Čekal na svoje šance, které jsme jim vlastními chybami nabídli,“ dodal.

MSFL, 1. kolo -

ČSK Uherský Brod – 1. FC Slovácko B 3:3 (0:1)

Branky: 46. Košák, 53. Josefík, 58. Malenovský – 12. Vincour, 55. Polášek, 90.+3. Aldin

Rozhodčí: Žurovec - Bebenek, Ogrodník (Volf)

Žluté karty: Mančík, trenér Onda – Juroška, Polášek

Diváci: 269

Uherský Brod: Jícha – Košák, Vrága, Lorenc, Pavlíček – Flasar, Venený (89. Jaroněk), Malenovský (70. Šmatelka), Gettler (60. Michalec), Nevařil – Josefík (89. Švrček). Trenér: Onda.

Slovácko B: Borek – T. Vincour, Srubek, Stojmenov – Pernica, Kudela, Polášek, Machalík, Juroška – Aldin, Kratochvíla (67. Olšanský). Trenér: Němčický.