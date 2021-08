Třiadvacetiletý forvard se parádně trefil po přesném centru Gettlera, v nastaveném čase po rohu zlomil odpor Viktorie a nasměroval svůj tým nejen k výhře 2:1, ale i k postupu do druhého kola celostátního MOL Cupu!

„Pocity jsou úžasné. Je to vybojované, pro nás důležité,“ zářil ještě na hrací ploše hrdina středečního dramatu.

Při oslavě gólu v 98. minutě bylo na domácích borcích vidět, jak Broďané chtějí v poháru zůstat, jít dál. „Je to cenná výhra,“ uvědomuje si střelec.

Proti krajskému rivalovi, kterého přemohli znovu po čtyřech dnech, to však měli fakt těžké. „Byl to stejný zápas jako v sobotu. Zase bitva,“ uvedl.

Otrokovice nehrály špatně, ještě chvíli před koncem vedly 1:0, sahaly po postupu. Koncovka ale patřila bojovnějšímu slováckému celku.

„Věřil jsem v sílu týmu. Jsme fakt dobrá parta, výborný kolektiv. Někdy to nešlo ani tak fotbalovostí, nakonec jsme to urvali bojovností. Jsem rád, že se to podařilo. Za postup jsme rádi,“ pronesl.

Broďané zlomili protivníka tradičními zbraněmi. Oba góly dal po standardních situacích. „Trénovali jsme je opravdu dlouho. Skoro každý trénink minimálně pětadvacet minut. Máme výšku, dobré hlavičkáře. Z toho těžíme,“ ví Michalec.

Sám nepatří mezi vyhlášené hlavičkáře. To spíše potřebuje balon do prostoru, aby mohl prodat svoji rychlost. Nakonec však navrátilec z divizního Strání zaskočil za vystřídaného kapitána Vrágu, v šestnáctce soupeře si našel prostor a poslal balon nekompromisně do sítě.

„K hlavičce jsme se nachomýtl,“ směje se. „Tréňa mně věřil, takže v tréninku jsem do hlaviček chodil. Nakonec se to osvědčilo a padlo to tam,“ radoval se.

Viktorka už v náročném prodloužení, které se hrálo za šera, už nedokázala reagovat. Minuty navíc sebraly oběma mančaftům spousty sil, na konci už se jelo hlavně na morál.

„Po sobotě, která byla stejně náročná a navíc bylo horko, to bylo těžké. Já i další kluci jsme už ve sté minutě šlapali vodu. Bylo to hlavně o hlavě,“ ví dobře.

I kvůli náročnému programu nikdo postup do druhého kola MOL Cupu v Brodě neslavil, všichni z Orelského stadionu spěchali domů. Vždyť se ve čtvrtek šlo do práce. „Když se podaří sobotní zápas s Hlučínem, tak si to necháme až na víkend,“ plánuje.

Broďané tak nyní budou čekat na los. Většina týmu si přeje dostat ligového soupeře. „Aby to přilákalo lidi, kteří sem na fotbal chodí rádi,“ vysvětluje.

„Když se daří, dokáží nás podpořit, jsou naším dvanáctým hráčem,“ pokračuje. „Věřím, že bychom se s ligovým mančaftem popasovali, že by to nebyla žádná ostuda. Snad bychom byli čestným soupeřem,“ doufá třiadvacetiletý fotbalista.