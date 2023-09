Byl to právě odchovanec Trenčína, který v 77. minutě po centru Votavy a sklepnutí Martiše zblízka uklidil míč do sítě a rozhodl bitvu na Orelském stadionu, kde po výhře 1:0 slavili domácí Broďané.

„Je to pro nás důležitá výhra, protože jsme potřebovali zase zabrat,“ uvědomoval si hrdina střetnutí.

Letos skóroval vůbec poprvé. „Měl jsem to celkem jednoduché, protože Kalus (Martiš – pozn. red.) mi to dobře sklepl a já už to doklepával zblízka do prázdné brány,“ popisuje tříbodovou trefu.

Jelikož Broďané až do příchodu Votavy neměli v sestavě klasického střelce, musí se o branky nějak podělit. O víkendu tom vyšlo na mladého Slováka, další hráči se v zakončení trápili.

Obdržálek i kapitán Lorenc orazítkovali břevno, další šance zazdili Votava s Martišem.

„Je pravda, že na začátku utkání jsme měli kopec šancí. Klidně jsme mohli zápas do třicáté minuty rozhodnout. Ve druhé půli už to bylo vyrovnané, hrálo se nahoru a dolů. Nakonec jsme tu jednu šanci a využili a vyhráli,“ oddechl si.

Broďané doma vydřeli výhru nad Bohunicemi, nováčka v závěru zlomil Michalec

Bohunice přijely do Uherského Brodu posílené středeční výhrou ve Zlíně. Zatímco na Vršavě využily hrubé chyby soupeře, na Slovácku se k ničemu velkému nedostaly.

„Vzadu jsme byli pozorní, organizovaní. Nula vzadu nás těší,“ uvedl.

Broďané si díky hubené výhře 1:0 polepšili, v tabulce MSFL se posunuli na třinácté místo. „Výsledky po velké letní obměně nejsou úplně špatné. Samozřejmě vždycky to může být lepší, ale zatím jsme spokojení,“ říká Michalec.

Fotbalista Uherského Brodu Mário Michalec při zápase s brněnskými Bohunicemi.Zdroj: František Blaha, ČSK uherský Brod

Rodák z Trenčianských Stankovcí si duely ve třetí lize užívá. Za řekou Moravou mu není špatně, i proto návrat na rodné Slovensko zatím neplánuje. „Úroveň soutěže je dobrá. Pro mě je hlavní, že nastupuji pravidelně, hraji skoro pořád, což je pro mě jako pro mladého hráče jedině dobře,“ vnímá.

Michalec do Brodu, kam jej doporučil bývalý ligový hráč a současný trenér mládeže v Trenčíně Miroslav Mičega, pravidelně dojíždí čtyřicet minut autem. Kromě fotbalu se věnuje také studiu. Školu navštěvuje v Trenčíně, takže tréninky stíhá.

„Někdy je to trošku náročnější, ale dá se to zvládnout,“ dodává.