Nevídaný karetní mariáš odstartoval v 51. minutě nedovolený zákrok gólmana Somberga mimo vlastní šestnáctku.

„První červená karta padla po naší standardní situaci. Soupeř se tři sekundy po ní dostal do brejku a po špatném odkopu to musel náš gólman hasit," líčí.

Po Sombergovi postupně odkráčeli z trávníku rovněž vyloučení Novotný, Michalec a Mančík.

„Bohužel jsme to nezvládli a dobře rozehraný duel nedotáhli," povzdechl si.

Zdroj: Libor Kopl

„Přitom až do šedesáté minuty jsme dřeli, běhali a dlouho to byl vyrovnaný zápas. Klidně jsme mohli vítězství urvat," cítí.

Jenže Broďané si rozlučku s fanoušky i kalendářním rokem 2023 neuvěřitelným způsobem zprznili a po další domácí ztrátě přezimují v tabulce MSFL na předposlední sedmnácté příčce.

Horší jsou po polovině soutěže pouze brněnské Bohunice.

„Máme čtrnáct bodů, což je málo. Na druhé straně namočených týmů je tam pořád šest nebo sedm. Před námi je sedmnáct utkání. Furt je to hratelné, takže nic nebalíme. Na jaře musíme urvat více bodů," burcuje.

Fraška v Brodě: sudí vyloučil pět hráčů i trenéra! Hodonín přesilovku využil

Známý okresní kanonýr, který do Uherského Brodu zamířil letos v létě z rodného Hluku, chce v třetiligovém týmu pokračovat i na jaře.

„Mám za sebou těžké zranění kolena, dlouhou pauzu. Pořád nejsem v top formě, ve které jsme byl před zraněním. Doufám, že na jaře už to bude stoprocentní. Snad se zvedneme a pomohu mančaftu více než na podzim," přeje si.

Martiš si v premiérovém půlroce ve třetí lize připsal čtyři góly, je nejlepším střelcem slováckého mužstva.

Přechod z I. A třídy do MSFL zvládl s naprostou bravurou.

„Nemyslím si, že by skok byl až tak velký. Spíš mě zabrzdilo to zranění. Na to ale, že jsem rok a půl nehrál, tak to nebylo špatné," míní.

V Uherském Brodě se nyní bude řešit hlavně pozice trenéra. ČSK na podzim vedl Zdeněk Šebesta, kterému na konci podzimu vypomáhal František Ondrůšek.

Zdroj: Libor Kopl

Bývalého ligového gólmana, který se s šéfem Hamšíkem dohodl pouze na třízápasové spolupráci, ale duel s Hodonínem vyčerpal natolik, že zřejmě nebude chtít u mužů pokračovat.

Ve hře byl i návrat jeho bratra Miroslava Ondrůška. Ten chce ale dokončit rozdělanou práci v Nivnici.

Hráči ale kouče neřeší. „Zima je dlouhá, další mistrovský zápas nás čeká až v březnu. Trenér Ondrůšek nás určitě nakopl, dodal nám nový impulz. Pod jeho vedením jsme získali čtyři body a nebýt zpackaného závěru s Hodoníne, klidně jich mohlo být i sedm," dodává.